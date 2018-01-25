РУСАДА готовит меры по ужесточению ответственности за применение допинга

«Готовятся меры по ужесточению ответственности за применение запрещенных препаратов для всех вовлеченных лиц, включая спортсменов. У нас вчера состоялась рабочая группа, подготовленная Минспортом. Мы ведем работу с правоохранительными органами, таможенными органами и Минздравом», — заявил Ганус.

В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Согласно документу, склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта будет наказываться штрафом до 300 тыс. рублей. Осужденный может быть оштрафован на размер своего дохода за период до шести месяцев. Возможно и ограничение свободы на срок до одного года.