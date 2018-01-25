«Нет цели забанить Россию». Томас Бах поясняет

Источник: Советский спорт

— Что Вы скажете тем, кто считает, что МОК унижает Россию своей процедурой выявления «чистых» спортсменов? Как Вы можете описать сам процесс определения «чистых» атлетов, поскольку особенно у представителей России есть большие сомнения в отношении процедуры?

— По первому вопросу скажу так — мы постарались найти баланс. С одной стороны, это очевидные для всего мира санкции, которые мы применили к России, в виде отсутствия российского флага и гимна, пожизненного отстранения вице-президента страны от Олимпийских Игр. С другой — это не унижение России и российских спортсменов. Мы даем возможность «чистым» российским спортсменам принять участие в Играх. Причем, именно новому поколению молодых «чистых» атлетов из России стать послами нового «чистого» российского спорта.

Что касается второго вопроса, то здесь я могу только сослаться на независимую обзорную комиссию (IRP) во главе с мадам Фурнейрон, которая составляла список тех, кого стоит пригласить. В этот список вошли только те, я цитирую ее, на кого не пали какие-либо подозрения. Ведь в этом, как я думаю, есть общественный интерес. В этом заинтересованы и МОК, и Олимпийское движение, и «чистые» атлеты. Все хотят, чтобы соревнование было честным. И в этом должен быть интерес и самой России, быть уверенной в том, что в Пхенчхане будут исключительно «чистые» спортсмены. Чтобы потом не столкнуться с неприятной ситуацией, когда во время Игр или после них появятся какие-то неожиданные новые факты, ставящие под сомнение «чистоту» атлетов. Ведь это может сразу же свести к нулю все усилия и меры, принятые в России, по очищению спорта.

— МОК принял решение не приглашать на Олимпиаду нескольких топовых российских спортсменов. Какие на это есть причины?

— Как вы знаете, список приглашенных спортсменов утверждала независимая обзорная комиссия. И опять же, я могу лишь процитировать мадам Фурнейрон, что я уже делал ранее. Но хочу отметить, что комиссия использовала много разных источников, чтобы сформировать приглашения. Они проверяли информацию по каждому атлету в индивидуальном порядке, рассматривали его спортивную историю, различные анализы, включая биологический паспорт и анализ на стероиды и так далее. Естественно, обращали внимание и на данные комиссии Освальда, и на информацию комиссии Шмидта. На основании этого мадам Фурнейрон совершенно правильно говорит, что они хотели быть полностью уверенными, что спортсмен не попадает под какие-либо подозрения. Но также это не означает какого-либо окончательного приговора в отношении неприглашенных спортсменов.

На вопрос об отсутствии приглашения на Игры Устюгова и Шипулине, которые сотни раз проходили допинг-тесты, выигрывая золотые медали, Томас Бах ответил так: