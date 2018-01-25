«Нет цели забанить Россию». Томас Бах поясняет
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на вопросы во время телефонной
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на вопросы во время телефонной
— Что Вы скажете тем, кто считает, что МОК унижает Россию своей процедурой выявления «чистых» спортсменов? Как Вы можете описать сам процесс определения «чистых» атлетов, поскольку особенно у представителей России есть большие сомнения в отношении процедуры?
— По первому вопросу скажу так — мы постарались найти баланс. С одной стороны, это очевидные для всего мира санкции, которые мы применили к России, в виде отсутствия российского флага и гимна, пожизненного отстранения
Что касается второго вопроса, то здесь я могу только сослаться на независимую обзорную комиссию (IRP) во главе с мадам Фурнейрон, которая составляла список тех, кого стоит пригласить. В этот список вошли только те, я цитирую ее, на кого не пали
— МОК принял решение не приглашать на Олимпиаду нескольких топовых российских спортсменов. Какие на это есть причины?
— Как вы знаете, список приглашенных спортсменов утверждала независимая обзорная комиссия. И опять же, я могу лишь процитировать мадам Фурнейрон, что я уже делал ранее. Но хочу отметить, что комиссия использовала много разных источников, чтобы сформировать приглашения. Они проверяли информацию по каждому атлету в индивидуальном порядке, рассматривали его спортивную историю, различные анализы, включая биологический паспорт и анализ на стероиды и так далее. Естественно, обращали внимание и на данные комиссии Освальда, и на информацию комиссии Шмидта. На основании этого мадам Фурнейрон совершенно правильно говорит, что они хотели быть полностью уверенными, что спортсмен не попадает под
На вопрос об отсутствии приглашения на Игры Устюгова и Шипулине, которые сотни раз проходили
«Ответ на этот вопрос позволит внести ясность по ряду пунктов. Понимаете, независимая комиссия, составляющая список приглашенных, дает нам уверенность в том, далее, если такие известные атлеты не попали в список, значит у независимой комиссии есть очень серьезные сигналы из разных источников, которые я уже называл ранее.