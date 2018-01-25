МОК опубликовал критерии приглашений российских спортсменов на Олимпиаду

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан. 5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 под флагом страны и в полном составе. ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Играх, специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на соревнования. Российские спортсмены смогут выступить в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.