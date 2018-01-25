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15:29 (мск), источник: ТАСС

МОК опубликовал критерии приглашений российских спортсменов на Олимпиаду

ТАСС, 25 января. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал перечень критериев, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан. 5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 под флагом страны и в полном составе. ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Играх, специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на соревнования. Российские спортсмены смогут выступить в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Данные, которые использовала комиссия Фурнейрон при выдаче российским спортсменам приглашений на Олимпиаду-2018

  • Дисквалификации спортсменов в результате расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян на Олимпиаде в Сочи;
  • Дисквалификации спортсменов за нарушение антидопинговых правил в течение всей их карьеры;
  • Список «Дюшес»;
  • Царапины и пометки на банках допинг-проб спортсмена;
  • Повышенное содержание соли в допинг-пробах спортсмена;
  • Атипичный уровень стероидов в допинг-пробах спортсмена;
  • Несоответствие ДНК в допинг-пробах спортсмена;
  • Данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS);
  • Электронные письма из доклада Макларена;
  • Информация о банке «чистой» мочи;
  • Биологические паспорта спортсменов;
  • Соответствие данных об уровне стероидов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA);
  • Результаты перепроверки допинг-проб с Игр-2014;
  • Информация о местонахождении спортсменов, предоставленная в системе ADAMS, используемой для возможности взять допинг-пробу у атлета во внесоревновательный период;
  • Количество сданных допинг-проб;
  • Дополнительная информация от международных федераций;
  • Дополнительная информация от WADA.
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