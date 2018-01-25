Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Суд полностьюоправдал Ольгу Степанову, которая потеряла ребенка при домашних родах
Стала известна причина смерти народной артистки Сенчиной
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Боксер Усик резко ответил на вопрос СМИ о Крыме
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент
«Зенит» разгромил чемпиона Чехии в товарищеском матче
Сама нежность: Пелагея надела элегантное платье
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Лечение народными средствами может быть смертельно опасным
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
13:50 (мск), источник: ТАСС

Власти Грузии выразили желание принять зимнюю Олимпиаду-2030

ТБИЛИСИ, 25 января. /ТАСС/. Грузия изъявила желание принять зимние Олимпийские игры 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на заседании правительства Грузии.

Подводя итоги проведенной 22 января в Лозанне встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, премьер-министр сообщил, что «в начале марта текущего года в Грузию прибудет специальная делегация представителей МОК, которая изучит возможности страны для принятия таких представительных и масштабных турниров».

«Грузия заявляет о желании принять зимние Олимпийские игры 2030 года, у правительства расписан план подготовки соответствующих инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта. В реализации этого плана будут участвовать все соответствующие структуры Грузии», — отметил он.

Квирикашвили сообщил, что в ходе встречи в Лозанне ознакомил Баха «с потенциалом Грузии и рассказал о тех результатах, которые страна достигла в последнее время в направлении развития зимних видов спорта». Стороны рассмотрели возможность того, чтобы Грузия приняла международный турнир по одному из зимних видов спорта. Премьер сказал, что «развитие горно-лыжных курортов приоритетно для правительства Грузии».

Как уже сообщал ТАСС, президент МОК поприветствовал инициативу премьера Грузии, которая служит популяризации спорта и олимпийских ценностей. «На нас произвели большое впечатление проведенные в Грузии в последний период активности. МОК заинтересован в развитии спорта, в этом процессе мы поддерживаем Национальные олимпийские комитеты, в том числе и НОК Грузии», — сказал Бах.

Грузия и зимние Олимпийские игры

Ранее Квирикашвили несколько раз заявлял, что горнолыжный центр и курорт Бакуриани примерно через 10 лет сможет претендовать на проведение зимних Олимпийских игр. По его словам, «правительство пошагово идет к созданию в Бакуриани полноценного комплекса олимпийской инфраструктуры, а обустройство инфраструктуры олимпийского стандарта — один из главных приоритетов правительства». Составной частью новых олимпийских объектов в Бакуриани станут биатлонные и лыжные трассы, жилая и развлекательная инфраструктура.

Летом текущего года в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены вместимостью 2300 зрителей, предназначенной для проведения культурных и спортивных мероприятий. Аналогично будет развиваться и курорт Боржоми, который в комплексе с Бакуриани (расстояние между курортами 20 км) и создаст олимпийскую инфраструктуру Грузии.

Поселок Бакуриани находится в Боржомском муниципалитете Грузии на высоте около 1700 м над уровнем моря. Бакуриани — известный горнолыжный центр, в 70−80-х там функционировала база подготовки горнолыжной сборной СССР, там также тренировались лыжники из стран Восточной Европы. В последние пять-шесть лет в поселке восстановлены горнолыжные трассы, построены новые объекты инфраструктуры, там ежегодно отдыхают и тренируются туристы и спортсмены из РФ, стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.

С 2015 года там действует лыжная трасса имени уроженца Бакуриани Нодара Кумариташвили — грузинского саночника, погибшего во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. В начале 2006 года по решению НОК Грузии в МОК была подана заявка на проведение зимней Олимпиады 2014 года в Бакуриани и Боржоми, тогда местом проведения Игр был выбран российский город Сочи.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
«Зенит» разгромил чемпиона Чехии в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент
Халеп против Возняцки: кто возьмет первый «Шлем»?
Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака»
Источник: «Спартак» арендовал футболиста «Наполи»
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Правила красоты королевского двора Все могут королевы, принцессы и герцогини, но есть пара нюансов, касающихся их причесок, шляпок, макияжа и маникюра.
Дети
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали 25 января в России празднуют День студенчества и поздравляют с именинами всех Татьян
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь