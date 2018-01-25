Власти Грузии выразили желание принять зимнюю Олимпиаду-2030

Подводя итоги проведенной 22 января в Лозанне встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, премьер-министр сообщил, что «в начале марта текущего года в Грузию прибудет специальная делегация представителей МОК, которая изучит возможности страны для принятия таких представительных и масштабных турниров».

«Грузия заявляет о желании принять зимние Олимпийские игры 2030 года, у правительства расписан план подготовки соответствующих инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта. В реализации этого плана будут участвовать все соответствующие структуры Грузии», — отметил он.

Квирикашвили сообщил, что в ходе встречи в Лозанне ознакомил Баха «с потенциалом Грузии и рассказал о тех результатах, которые страна достигла в последнее время в направлении развития зимних видов спорта». Стороны рассмотрели возможность того, чтобы Грузия приняла международный турнир по одному из зимних видов спорта. Премьер сказал, что «развитие горно-лыжных курортов приоритетно для правительства Грузии».

Как уже сообщал ТАСС, президент МОК поприветствовал инициативу премьера Грузии, которая служит популяризации спорта и олимпийских ценностей. «На нас произвели большое впечатление проведенные в Грузии в последний период активности. МОК заинтересован в развитии спорта, в этом процессе мы поддерживаем Национальные олимпийские комитеты, в том числе и НОК Грузии», — сказал Бах.

Грузия и зимние Олимпийские игры

Ранее Квирикашвили несколько раз заявлял, что горнолыжный центр и курорт Бакуриани примерно через 10 лет сможет претендовать на проведение зимних Олимпийских игр. По его словам, «правительство пошагово идет к созданию в Бакуриани полноценного комплекса олимпийской инфраструктуры, а обустройство инфраструктуры олимпийского стандарта — один из главных приоритетов правительства». Составной частью новых олимпийских объектов в Бакуриани станут биатлонные и лыжные трассы, жилая и развлекательная инфраструктура.

Летом текущего года в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены вместимостью 2300 зрителей, предназначенной для проведения культурных и спортивных мероприятий. Аналогично будет развиваться и курорт Боржоми, который в комплексе с Бакуриани (расстояние между курортами 20 км) и создаст олимпийскую инфраструктуру Грузии.

Поселок Бакуриани находится в Боржомском муниципалитете Грузии на высоте около 1700 м над уровнем моря. Бакуриани — известный горнолыжный центр, в 70−80-х там функционировала база подготовки горнолыжной сборной СССР, там также тренировались лыжники из стран Восточной Европы. В последние пять-шесть лет в поселке восстановлены горнолыжные трассы, построены новые объекты инфраструктуры, там ежегодно отдыхают и тренируются туристы и спортсмены из РФ, стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы.