Власти Грузии выразили желание принять зимнюю Олимпиаду-2030
ТБИЛИСИ, 25 января. /ТАСС/. Грузия изъявила желание принять зимние Олимпийские игры 2030 года. Об этом сообщил
ТБИЛИСИ, 25 января. /ТАСС/. Грузия изъявила желание принять зимние Олимпийские игры 2030 года. Об этом сообщил
Подводя итоги проведенной 22 января в Лозанне встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом,
«Грузия заявляет о желании принять зимние Олимпийские игры 2030 года, у правительства расписан план подготовки соответствующих инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта. В реализации этого плана будут участвовать все соответствующие структуры Грузии», — отметил он.
Квирикашвили сообщил, что в ходе встречи в Лозанне ознакомил Баха «с потенциалом Грузии и рассказал о тех результатах, которые страна достигла в последнее время в направлении развития зимних видов спорта». Стороны рассмотрели возможность того, чтобы Грузия приняла международный турнир по одному из зимних видов спорта. Премьер сказал, что «развитие
Как уже сообщал ТАСС, президент МОК поприветствовал инициативу премьера Грузии, которая служит популяризации спорта и олимпийских ценностей. «На нас произвели большое впечатление проведенные в Грузии в последний период активности. МОК заинтересован в развитии спорта, в этом процессе мы поддерживаем Национальные олимпийские комитеты, в том числе и НОК Грузии», — сказал Бах.
Грузия и зимние Олимпийские игры
Ранее Квирикашвили несколько раз заявлял, что горнолыжный центр и курорт Бакуриани примерно через 10 лет сможет претендовать на проведение зимних Олимпийских игр. По его словам, «правительство пошагово идет к созданию в Бакуриани полноценного комплекса олимпийской инфраструктуры, а обустройство инфраструктуры олимпийского стандарта — один из главных приоритетов правительства». Составной частью новых олимпийских объектов в Бакуриани станут биатлонные и лыжные трассы, жилая и развлекательная инфраструктура.
Летом текущего года в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены вместимостью 2300 зрителей, предназначенной для проведения культурных и спортивных мероприятий. Аналогично будет развиваться и курорт Боржоми, который в комплексе с Бакуриани (расстояние между курортами 20 км) и создаст олимпийскую инфраструктуру Грузии.
Поселок Бакуриани находится в Боржомском муниципалитете Грузии на высоте около 1700 м над уровнем моря. Бакуриани — известный горнолыжный центр, в 70−80-х там функционировала база подготовки горнолыжной сборной СССР, там также тренировались лыжники из стран Восточной Европы. В последние
С 2015 года там действует лыжная трасса имени уроженца Бакуриани Нодара Кумариташвили — грузинского саночника, погибшего во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. В начале 2006 года по решению НОК Грузии в МОК была подана заявка на проведение зимней Олимпиады 2014 года в Бакуриани и Боржоми, тогда местом проведения Игр был выбран российский город Сочи.