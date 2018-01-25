Источник: МОК может снова сократить список российских спортсменов на ОИ-2018

«В лучшем случае комиссия Николь Хевертц согласится со списком Валери Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий уже верится с трудом. Худший вариант — если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры», — сообщил источник.