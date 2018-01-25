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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: МОК может снова сократить список российских спортсменов на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет может ещё больше сократить состав российской делегации на Играх-2018 по итогам проверки, которую накануне провела независимая комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон.

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Источник в Олимпийском комитете Росии сообщил «Известиям», что из списка участников могут быть исключены чемпионы сочинских Игр Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв и Илья Черноусов.

«В лучшем случае комиссия Николь Хевертц согласится со списком Валери Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий уже верится с трудом. Худший вариант — если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры», — сообщил источник.

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