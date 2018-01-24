Исинбаева: Остается только принять санкции МОК по недопуску ряда россиян к ОИ-2018

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Во вторник стало известно, что ряд лидеров сборной России не включен комиссией МОК в список потенциальных участников Олимпиады-2018. Среди прочих в нем отсутствуют биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина, саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко.

«Отстранение ведущих спортсменов России от участия в Олимпиаде, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения, на наш взгляд, но, поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили, это только предварительное решение независимой комиссии МОК, а не самого комитета, нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в Играх, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день», — написала Исинбаева на своей странице в Facebook.

«Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения. Да, правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим “чистым” спортсменам, но всё, что нам остается, это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда, и мы о нем знаем», — отметила Исинбаева.

Исинбаева призвала не искать «лазейки в критериях, выдвинутых МОК, по возвращению ОКР» членства в организации. «Давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания, а давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия Олимпиады окончанию этой допинговой эпопеи», — добавила она.