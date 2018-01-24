«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК

Решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон об отстранении ведущих российских спортсменов от Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане не могло пройти незамеченным для иностранных СМИ, вызвав бурную реакцию у западных журналистов.
«Зимние Олимпийские игры без России: российские чемпионы, в том числе Виктор Ан и Антон Шипулин, не допущены из-за допинговых подозрений» — гласит заголовок французской Le Monde.
«За две недели до Олимпийских зимних игр в Пхенчхане Россия, как нация, отстраненная от соревнований за создание институциональной допинговой системы в период с 2011 по 2015 год, постепенно обнаруживает, кто из ее спортсменов не сможет участвовать в Играх. Несколько имен, в том числе звездных, были отфильтрованы во вторник, 23 января», — начинается статья французского издания.
Среди прочего, в материале Le Monde есть несколько важных моментов со ссылками на источники, близкие к МОК.
По словам источника Le Monde, близкого к исследованию, проведенному Ричардом Маклареном, канадским адвокатом, исследовавшим допинговую систему России, образцы проб с Игр в Сочи не допущенных до Пхенчхана спортсменов были подменены.
Французские журналисты воздерживаются от эмоциональных оценок, но отмечают, что недопуск Ана, Шипулина, Сергея Устюгова и других спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014, связан именно с «подменой проб».
При этом Le Monde утверждает, что Ан, Шипулин, а также российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов, также не допущенные до нынешней Олимпиады, лишатся и своих олимпийских наград Сочи-2014.
Также издание отмечает, что Шипулин должен был стать одним из главных соперников лучшего биатлониста последних лет, лидера сборной Франции Мартена Фуркада на Олимпийских играх в Пхенчхане, намекая на то, что в Южной Корее у французской звезды будет на одного серьезного конкурента меньше, что отчасти облегчит тому задачу по выигрышу олимпийских наград.
Стоит отметить, что достаточно внушительное число иностранных СМИ, рассказывая своим читателям о новых санкциях в отношении российского спорта, либо избирают максимально нейтральную позицию, констатируя чистые факты, либо даже высказывают определенную поддержку россиянам, говоря об отсутствии реальных доказательств вины спортсменов.
Среди прочих встречаются и подобные заголовки — «Российских спортсменов отстранили, несмотря на отсутствие следов допинга», «Жестко, но несправедливо?», а также «Решение МОК не заслуживает доверия».
Некоторые издания особо удивляются тому факту, что отстранения россиян от Игр-2018 выносятся МОК за считанные недели до старта соревнований, из-за чего их апелляция в Спортивном арбитражном суде (CAS) становится практически невозможной.
«Почему комитет так долго тянул с вердиктом? Доклад Макларена был опубликован еще полтора года назад, и теперь даже Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен дисквалификации Шипулина. Видимо, члены МОК столь сильно спешили вынести свой вердикт в последний момент, что даже забыли проинформировать коллег из международных федераций.
Пока не представлены неопровержимые доказательства личной вины спортсменов, эти наказания нельзя назвать справедливыми. МОК должен понимать, что от него ожидают не только последовательных и решительных действий, но и стопроцентной прозрачности", — отмечает автор в статье немецкого издания OVB.
Голландское издание De Telegraaf в свою очередь делает упор на истории Павла Кулижникова и Дениса Юскова, для которых Пхенчхан закрылся из-за «грехов молодости», подробно рассказывая о ситуации с недопуском на Олимпиаду значимых для конькобежного спорта атлетов.
Польский интернет-ресурс Wyborcza проходится по ситуации еще жестче, называя случившееся «апокалипсисом» — правда «со ссылкой» на некую российскую прессу.
В заголовке статьи на сайте также отмечается, что с «шорт-трекистом Аном произошла отвратительная история».
Шведское Expressen, несмотря на нейтральное освещение отстранения российских топов, едва ли не в начале статьи приводит заявления российской стороны о несправедливости решения в отношении абсолютно «чистых» спортсменов.
Устюгов — одна их самых больших звезд в мире лыжного спорта и фаворит Пхенчхана — не поедет в Южную Корею вместе с другими лидерами российской сборной. Еще ранее всю национальную команду МОК отстранил, однако определенные способы для участия в Играх-2018 у большинства атлетов из России все же оставались. Теперь закрыты и они.
В норвежском Aftenposten Международный олимпийский комитет и вовсе сравнивают со «слоном в посудной лавке», заявляя о том, что организация создает беспорядки перед главными зимними соревнованиями четырехлетия.
Добавим, что многие зарубежные СМИ и вовсе проигнорировали факт отстранения от Пхенчхана российских звезд, имевших реальные шансы на медали — гораздо большее внимание иностранные издания, хоть как-то заинтересованные в самих Играх, уделяют подготовке к соревнованиям своих спортсменов.