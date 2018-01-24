«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК

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Решения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон об отстранении ведущих российских спортсменов от Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане не могло пройти незамеченным для иностранных СМИ, вызвав бурную реакцию у западных журналистов.

«Зимние Олимпийские игры без России: российские чемпионы, в том числе Виктор Ан и Антон Шипулин, не допущены из-за допинговых подозрений» — гласит заголовок французской Le Monde.

«За две недели до Олимпийских зимних игр в Пхенчхане Россия, как нация, отстраненная от соревнований за создание институциональной допинговой системы в период с 2011 по 2015 год, постепенно обнаруживает, кто из ее спортсменов не сможет участвовать в Играх. Несколько имен, в том числе звездных, были отфильтрованы во вторник, 23 января», — начинается статья французского издания.

Среди прочего, в материале Le Monde есть несколько важных моментов со ссылками на источники, близкие к МОК.

По словам источника Le Monde, близкого к исследованию, проведенному Ричардом Маклареном, канадским адвокатом, исследовавшим допинговую систему России, образцы проб с Игр в Сочи не допущенных до Пхенчхана спортсменов были подменены.

Французские журналисты воздерживаются от эмоциональных оценок, но отмечают, что недопуск Ана, Шипулина, Сергея Устюгова и других спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014, связан именно с «подменой проб».

При этом Le Monde утверждает, что Ан, Шипулин, а также российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов, также не допущенные до нынешней Олимпиады, лишатся и своих олимпийских наград Сочи-2014.

Также издание отмечает, что Шипулин должен был стать одним из главных соперников лучшего биатлониста последних лет, лидера сборной Франции Мартена Фуркада на Олимпийских играх в Пхенчхане, намекая на то, что в Южной Корее у французской звезды будет на одного серьезного конкурента меньше, что отчасти облегчит тому задачу по выигрышу олимпийских наград.

Стоит отметить, что достаточно внушительное число иностранных СМИ, рассказывая своим читателям о новых санкциях в отношении российского спорта, либо избирают максимально нейтральную позицию, констатируя чистые факты, либо даже высказывают определенную поддержку россиянам, говоря об отсутствии реальных доказательств вины спортсменов.

Среди прочих встречаются и подобные заголовки — «Российских спортсменов отстранили, несмотря на отсутствие следов допинга», «Жестко, но несправедливо?», а также «Решение МОК не заслуживает доверия».

Некоторые издания особо удивляются тому факту, что отстранения россиян от Игр-2018 выносятся МОК за считанные недели до старта соревнований, из-за чего их апелляция в Спортивном арбитражном суде (CAS) становится практически невозможной.

«Почему комитет так долго тянул с вердиктом? Доклад Макларена был опубликован еще полтора года назад, и теперь даже Международный союз биатлонистов (IBU) удивлен дисквалификации Шипулина. Видимо, члены МОК столь сильно спешили вынести свой вердикт в последний момент, что даже забыли проинформировать коллег из международных федераций.

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Пока не представлены неопровержимые доказательства личной вины спортсменов, эти наказания нельзя назвать справедливыми. МОК должен понимать, что от него ожидают не только последовательных и решительных действий, но и стопроцентной прозрачности", — отмечает автор в статье немецкого издания OVB.

Голландское издание De Telegraaf в свою очередь делает упор на истории Павла Кулижникова и Дениса Юскова, для которых Пхенчхан закрылся из-за «грехов молодости», подробно рассказывая о ситуации с недопуском на Олимпиаду значимых для конькобежного спорта атлетов.

Польский интернет-ресурс Wyborcza проходится по ситуации еще жестче, называя случившееся «апокалипсисом» — правда «со ссылкой» на некую российскую прессу.

В заголовке статьи на сайте также отмечается, что с «шорт-трекистом Аном произошла отвратительная история».

Шведское Expressen, несмотря на нейтральное освещение отстранения российских топов, едва ли не в начале статьи приводит заявления российской стороны о несправедливости решения в отношении абсолютно «чистых» спортсменов.

Устюгов — одна их самых больших звезд в мире лыжного спорта и фаворит Пхенчхана — не поедет в Южную Корею вместе с другими лидерами российской сборной. Еще ранее всю национальную команду МОК отстранил, однако определенные способы для участия в Играх-2018 у большинства атлетов из России все же оставались. Теперь закрыты и они.

В норвежском Aftenposten Международный олимпийский комитет и вовсе сравнивают со «слоном в посудной лавке», заявляя о том, что организация создает беспорядки перед главными зимними соревнованиями четырехлетия.