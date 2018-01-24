Все 207 проб спортсменов РФ — участников отбора к Паралимпиаде-2018 были отрицательными

В Бонне 26—27 января состоится заседание исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК), по итогам которого организация предоставит обновленную информацию по вопросу восстановления членства ПКР, и, следовательно, по участию сборной России в Паралимпиаде-2018. В сентябре 2017 года Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам выступить в квалификации к Играм-2018 под паралимпийским флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде. Для участия в отборочных стартах был сформирован список из 68 паралимпийцев, который позднее был сокращен до 63 спортсменов.

Одним из критериев восстановления членства ПКР в МПК, которое было приостановлено в августе 2016 года, является предоставление официального ответа, конкретно и должным образом отвечающего на выводы, сделанные независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В релизе ПКР отмечается, что в январе 2018 года министр спорта РФ Павел Колобков направил письмо президенту МПК Эндрю Парсонсу, в котором сообщил об изучении со своей стороны всех материалов и результатов расследования Макларена и признал их важность. Колобков отметил, доклад Макларена «стал отправной точкой для реформирования системы борьбы с допингом в России», и подчеркнул, что в РФ «никогда не существовало и не существует государственной системы поддержки допинга».

В письме министра спорта отмечается, что на настоящий момент механизм противодействия допингу в спорте в России полностью реформирован и соответствует всем международным требованиям, а предпринятые меры позволяют утверждать, что проблемы в работе антидопинговой системы остались в прошлом.

Также в релизе сообщается, что сразу после публикации второй части доклада Макларена ПКР направил запрос в МПК, WADA и Макларену с просьбой сообщить ПКР более подробную информацию, касающуюся предполагаемого участия спортсменов-паралимпийцев в схеме подмены проб, описанной в докладе. «Однако до сих пор в ПКР не было представлено никакой информации», — отмечено в сообщении.