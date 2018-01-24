Все 207 проб спортсменов РФ — участников отбора к Паралимпиаде-2018 были отрицательными
ТАСС, 24 января. Все 207
ТАСС, 24 января. Все 207
В Бонне
Одним из критериев восстановления членства ПКР в МПК, которое было приостановлено в августе 2016 года, является предоставление официального ответа, конкретно и должным образом отвечающего на выводы, сделанные независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В релизе ПКР отмечается, что в январе 2018 года министр спорта РФ Павел Колобков направил письмо президенту МПК Эндрю Парсонсу, в котором сообщил об изучении со своей стороны всех материалов и результатов расследования Макларена и признал их важность. Колобков отметил, доклад Макларена «стал отправной точкой для реформирования системы борьбы с допингом в России», и подчеркнул, что в РФ «никогда не существовало и не существует государственной системы поддержки допинга».
В письме министра спорта отмечается, что на настоящий момент механизм противодействия допингу в спорте в России полностью реформирован и соответствует всем международным требованиям, а предпринятые меры позволяют утверждать, что проблемы в работе антидопинговой системы остались в прошлом.
Также в релизе сообщается, что сразу после публикации второй части доклада Макларена ПКР направил запрос в МПК, WADA и Макларену с просьбой сообщить ПКР более подробную информацию, касающуюся предполагаемого участия
Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта.