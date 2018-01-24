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21:02 (мск), источник: ТАСС

Лукин обратился в МПК с просьбой выступить на заседании исполкома организации

ТАСС, 24 января. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин обратился с просьбой к главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с просьбой предоставить ему возможность выступить на заседании исполкома МПК, которое пройдет 26—27 января в Бонне. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что по итогам исполкома МПК представит обновленную информацию по вопросам членства ПКР. Также Лукин намерен в своем докладе рассказать об организации мониторинга ПКР в течение трех лет с момента восстановления его членства. «ПКР хотел бы лично подтвердить, что пункты критериев, которые “выполнены, но работа по ним продолжается”, будут соблюдаться в будущем, а также ответить на вопросы, которые могут возникнуть у членов исполкома МПК», — говорится в сообщении.

ПКР был отстранен в августе 2016 года, в сентябре 2017-го МПК вновь отказал организации в восстановлении членства, что поставило под вопрос участие сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. При этом МПК разрешил российским спортсменам выступать под паралимпийским флагом в квалификации к Паралимпиаде-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде. В сентябре 2017 года для участия в квалификационных стартах был сформирован список из 68 российских паралимпийцев, однако позднее он был сокращен до 63 человек.

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