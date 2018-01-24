Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Собчак помогает сыну Виторгана готовиться к ЕГЭ
Фотосессия американской семьи насмешила весь мир
Супруга Маликова высмеяла его за «уроки пикапа»
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Спартак»
Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций
Агутин и Варум отпраздновали годовщину отношений
Тина Канделаки появилась на публике в странном наряде
В кишечнике любителя суши вырос полутораметровый гельминт
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
12«Реал» с «Барсой» устроили разгромы и другие события выходных
18Матч Звезд КХЛ в Астане
20:04 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК ответил на обвинения в унижении России

Международный олимпийский комитет (МОК) не ставил своей целью унизить Россию, запретив ряду спортсменов участвовать в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент организации Томас Бах, его слова приводит Reuters.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

«МОК хотел дать “чистым” российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового “чистого” российского спорта», — сказал Бах.

Функционер добавил, что целью МОК было принять «очевидную для всего мира санкцию» в отношении России, а не унижать ее.

22 января стало известно, что МОК не пригласил российского шорт-трекиста Виктора Ана для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Причиной послужило упоминание спортсмена в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Помимо этого, приглашения не получили ряд биатлонистов, лыжников, хоккеистов, конькобежцев и фигуристов.

Читайте также
Униженные. Кого не пустили на Олимпиаду, а у кого ещё есть шанс

Руслан Захаров, партнер Виктора Ана в сборной России по шорт-треку, назвал решения МОК унижением. «У кого-то это могла быть первая Олимпиада, у кого-то последняя, кто-то подошел к ней на самом пике своей карьеры, устанавливая мировые рекорды. Можно сказать, что это плевок в лицо всему государству. Это унизительно для нашей страны», — приводит его слова «Бизнес Online».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских атлетов из России».

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Униженные. Кого не пустили на Олимпиаду, а у кого еще есть шанс
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Спартак»
Глава украинского биатлона прокомментировал отстранение Шипулина
Мутко рассказал о будущем Черчесова в сборной России после ЧМ
«Амкар» в контрольном матче разгромил команду чемпионата Польши
Суд удовлетворил иск о признании АНО «ОХК «Динамо» банкротом
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь