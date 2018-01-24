Федерации в недоумении: а этих русских-то за что?

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Постоянно расширяющийся список российских спортсменов, не допущенных к Олимпийским играм в Пхенчхане, вызвал недовольство не только в нашей стране, но и в некоторых международных спортивных федерациях.

Президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС) Джанфранко Каспер написали письма главе Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарду Баху с просьбой объяснить массовые отстранения российских атлетов от Игр без объяснения причин.

Больше всего Бессеберга и Каспера беспокоит то, что под санкции МОК попали россияне, которые ранее никогда не имели проблем с допингом и не фигурировали в докладе Ричарда Макларена.

Пока еще рано говорить о недопуске россиян, как о свершившемся факте, так как окончательный список будет объявлен в конце января. Однако отсутствие в предварительных документах таких людей, как лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан, вызывает по меньшей мере недоумение. Многие спортсмены высказались на этот счет намного резче.

Главы IBU и ФИС справедливо предполагают, что отсутствие чемпионов мира и олимпийских чемпионов может негативно сказаться, как на репутации, так и на рейтингах лыжных видов спорта и биатлона.

Напомним, что Устюгов стал победителем прошлогоднего «Тур де Ски» с рекордным количеством побед на этапах, а Шипулин — действующий чемпион мира по биатлону в эстафете. Важнее всего то, что оба спортсмена не фигурировали в докладе Макларена, их имена ни разу не произносились информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и они не были упомянуты специальной комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Играх в Сочи.

Чтобы понять, какой урон отсутствие Шипулина и Устюгова может нанести биатлону и лыжным гонках, достаточно посмотреть на их результаты и репутацию среди коллег.

Даже самые ярые сторонники решения МОК об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) не подвергали сомнению «чистоту» Антона и Сергея. Мало того, когда были объявлены критерии приглашения спортсменов в качестве «Олимпийских атлетов из России», никто не сомневался, что и Шипулин, и Устюгов безусловно соответствуют всем требованиям МОК.

Что касается интриги и спортивной составляющей на предстоящей Олимпиаде, то отсутствие Устюгова, пожалуй, нанесет наибольший урон по зрелищности олимпийского турнира.

В этом году взошла звезда молодого 21-летнего норвежца Йоханнеса Клэбо. Уже на чемпионате мира в финском Лахти Клэбо выиграл бронзовую медаль в спринте, в котором первенствовал Устюгов. В конце прошлого сезона норвежец выиграл три этапа Кубка мира, а в олимпийском уже восемь раз поднимался на первую ступень пьедестала почета.

Конкуренцию вундеркинду в Пхенчхане смогут составить единицы, и Устюгов среди них. В этом году у Сергея пока не было таких оглушительных успехов, как в прошлом, но он все же смог одержать одну победу на этапе «Тур де Ски» и целенаправленно готовился к Олимпиаде — иногда в ущерб результатам на Кубке мира.

В отсутствие российского лыжника большая доля интриги на корейской лыжне исчезнет, что повлечет за собой и падение интереса к лыжным гонкам.

Шансы Шипулина на медали в Пхенчхане изначально оценивались ниже, так как Антон выступает в этом году значительно слабее себя самого. Напомним, что прошлый Кубок мира завершился для россиянина вторым местом в общем зачете позади «инопланетянина» Мартена Фуркада. И в прошлом году Шипулин был едва ли не единственным биатлонистом, кто мог дать бой французу на отдельных гонках. Сейчас Антон занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, имеет на своем счету три бронзовые медали. Мало кто сомневается, что подойдя к Олимпиаде на пике формы, Шипулин смог бы вмешаться в дуэль Фуркада с норвежцем Йоханнесом Бё.

Таким образом, интрига в биатлоне также теряет свою привлекательность.

Можно не сомневаться в том, что решение МОК не отразится на участии спортсменов в международных соревнованиях под эгидой федераций, однако Каспер и Бессеберг справедливо переживают за целостность видов спорта, в которых «чистые» спортсмены парадоксальным образом оказались вне олимпийской семьи.

Поддержка глав IBU и ФИС может стать хорошим сигналом для российских спортсменов, так как вес этих федераций в мире очень высок.

Действия Каспера и Бессеберга могут натолкнуть и других глав организаций на подобный поступок. И не исключено, что эти письма имеют шансы повлиять на итоговое решение МОК.