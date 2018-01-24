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18:38 (мск), источник: ТАСС

Бах: Подозрений в нарушении антидопинговых правил достаточно для недопуска атлета до ОИ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подозрение в нарушении антидопинговых правил является достаточным основанием для того, чтобы не выдать приглашение для участия в Олимпийских играх. Об этом во время телефонной пресс-конференции заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Глава комиссии МОК Валери Фурнейрон заявила, что отсутствие спортсменов в списке приглашенных для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил.

«Могли быть подозрение и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию [Фурнейрон]. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов, — сказал Бах. — Если спортсмена пригласили, значит у комиссии не было и тени сомнений».

5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018, однако чистые российские спортсмены смогут выступить в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе «олимпийский атлет из России». ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Играх, специальная комиссия под руководством Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на соревнования. МОК ранее сообщил, что объявит состав команды до 28 января.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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