Бах: Пхёнчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом

«Пхёнчхан во время Олимпиады будет самым безопасным местом для людей, для команд из всех стран», — сказал он.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане. Затем Международный олимпийский комитет объявил, что 22 спортсмена из КНДР примут участие в Играх-2018. Стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Игр, а также участие объединенной женской хоккейной команды. По итогам встречи представителей Южной Кореи, КНДР и МОК, а также представителей оргкомитета «Пхёнчхан-2018» была подписана декларация об участии северокорейских спортсменов в Играх.

Президент МОК считает, что объединенная женская хоккейная команда Южной Кореи и КНДР станет мощным посланием мира. «Мы с нетерпением ждем момента, когда выступит эта команда, — сказал Бах. — Она станет мощным посланием мира для всего мира. Атлеты соберутся плечом к плечу и покажут, будут жить в одной олимпийской деревне и покажут, что мир между двумя странами возможен».

«Не исключаю, что не все граждане обоих государств будут довольны, но создание такой команды уже показывает, что обе страны хотят мира», — подчеркнул он.