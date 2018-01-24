Униженные. Кого не пустили на Олимпиаду, а у кого ещё есть шанс

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После того, как целому ряду наших ведущих спортсменов было отказано в приглашении на Игры, возникает закономерный вопрос: а кто-то выжил под руинами этой катастрофы?

Прямо сейчас мы попытаемся разложить всё по полочкам, исходя из актуальной на данный момент информации. Чьё отстранение выглядит совершенным беспределом? Кого МОК почему-то помиловал (да, есть и такие!) и пригласил в Корею, хотя мог бы этого не делать? В конце концов — кто избежал опасности и уже решил ехать на Олимпиаду? Разбираемся здесь и сейчас.

Группа № 1. Пожизненно отстранённые

Помнится, поклонники российского спорта пришли в ужас, когда по результатам работы независимых комиссий спортсменов начали лишать медалей Игр в Сочи и пожизненно отстранять от Олимпиады на основании доказательств, выглядящих довольно спорно. Тогда это был настоящий кошмар. Но сейчас всё стало намного хуже, не правда ли?

Неисправимые оптимисты верили, что январские и февральские слушания по делам спортсменов в CAS станут настоящим спасением. Но, очевидно, они жестоко ошибались. Запреты, вынесенные по итогам расследования комиссии Освальда, до Игр точно сняты не будут.

А значит, в Пхёнчхан гарантированно не поедут следующие спортсмены: Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, Александр Легков, Алексей Петухов, Анастасия Доценко, Юлия Иванова, Юлия Чекалёва, Евгения Шаповалова (все — лыжные гонки); Александр Касьянов, Максим Белугин, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин (все — бобслей); Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына (все — скелетон); Татьяна Иванова (санный спорт), Александр Румянцев, Артём Кузнецов, Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Анна Щукина (все — хоккей).

Таким образом, ещё до наступления 2018 года была обескровлена лыжная сборная, устранён лучший экипаж в бобслее и мировой лидер в скелетоне, обезглавлены женские команды по саням и скелетону, прорежена женская хоккейная сборная.

Группа № 2. Заочно списанные

В тот день и час, когда МОК объявил критерии, согласно которым он будет выдавать спортсменам приглашения на Олимпиаду, стало понятно, что наша команда, скорее всего, лишится ещё нескольких спортсменов, в биографии которых были истории, связанные с нарушениями допинговых правил. От применения запрещённых препаратов до других нарушений, предусмотренных кодексом ВАДА, например, пропусков допинг-тестов.

Таким образом, сборная России фактически потеряла ещё несколько человек задолго до выдачи приглашений: Александра Логинова и Ирину Старых (оба — биатлон), Евгения Дементьева и Наталью Матвееву (оба — лыжные гонки), Павла Кулижникова (конькобежный спорт), Татьяну Бородулину (шорт-трек) и Дмитрия Васильева (прыжки с трамплина).

Но в этой группе есть и ещё несколько спортсменов, случаи которых можно считать особенными. Во-первых, это история Дениса Юскова, допинг-проба которого сначала вроде бы дала положительный результат на марихуану, что повлекло за собой длительную дисквалификацию, но потом исчезла: расследование РУСАДА не подтвердило наличие пробы, и спортсмен был оправдан — антидопинговый комитет ISU с этим согласился.

Был и мельдониевый скандал, который затронул четырёх кандидатов в сборную России на Олимпиаду в Пхёнчхан: фигуристку Екатерину Боброву, бобслеистку Надежду Сергееву и шорт-трекистов Семёна Елистратова и Екатерину Константинову. В их пробах были обнаружены следы мельдония, но все четверо (а также многие другие представители летних видов спорта) были оправданы, когда подтвердилось, что спортсмены применяли вещество в те сроки, когда оно ещё было запрещено. Но, как говорится, ложечки нашлись, а осадок остался.

Забегая вперёд, стоит сказать, что к этим историям МОК подошёл по-разному. Юсков своего приглашения на Олимпиаду так и не дождался, а вот те, чьи имена были связаны с мельдонием, комиссию не заинтересовали. По крайней мере, сейчас не известно о каких-либо препятствиях, не позволяющих им ехать на Игры.

Группа № 3. Хаос и беспредел

Мысленно вычеркнув из списков потенциальных участников Олимпиады спортсменов, составляющих первую и вторую группы, можно было представить себе состав команды на Игры в Пхёнчхане. Но только до 22 января, когда первой ласточкой мимо крупнейшего старта четырёхлетия пролетел шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Принципы формирования этой группы с точки зрения МОК непонятны. Сюда попали и именитые спортсмены, и молодёжь, и участники Олимпиады в Сочи, и те, кто никогда на Играх не бывал. Вероятно, какие-то критерии выбора существовали, но объяснить их пока не могут даже в самом международном олимпийском комитете, так что нам остаётся только гадать и сожалеть.

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За последние два дня сборная России понесла следующие потери, едва ли не более существенные, чем за год: Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт (все — биатлон); Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Татьяна Алёшина (все — лыжные гонки); Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Артём Козлов, Евгения Захарова (все — шорт-трек); Виктория Демченко (санный спорт); Роман Кошелев, Юлия Шокшуева (оба — бобслей); Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Анна Юракова, Елизавета Казелина, Виктория Филюшкина, Дарья Качанова (все — конькобежный спорт); Ксения Столбова (в паре с Фёдором Климовым), Иван Букин (в паре с Александрой Степановой) (все — фигурное катание); Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников (все — хоккей).

Таким образом, практически уничтожены команды по биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. Ослаблены фигуристы и лыжники. Прорежены бобслеисты и хоккеисты.

Группа № 4. Хоть лысым и голым!

Наверняка, у вас возник вопрос — а кто же вообще из российских спортсменов остался? Мы на него ответим. Однако в большинстве видов спорта речь о пофамильных списках пока не идёт — эту информацию разглашать не торопятся. Да и нет пока никаких гарантий, что в течение ближайших часов спортсмен из четвёртой группы неожиданно и стремительно не переместится в третью.

В биатлоне остались трое: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Антон Бабиков. Из такого подбора спортсменов даже смешанную эстафету скроить не получится.

В лыжных гонках России будет тяжело без Сергея Устюгова. Хорошо, что пока нет вопросов к Александру Большунову, Алексею Червоткину и Наталии Непряевой — они способны бороться не просто за высокие места, но и за медали в отдельных гонках.

Сборная России по шорт-треку, потерявшая лидеров в мужской и женской команде теряет шансы на медали в эстафетах. Вся надежда на Семёна Елистратова и Софью Просвирнову. Семён уже сказал, что принял решение — он готов ехать на Олимпиаду в Пхёнчхан.

В конькобежном спорте — руины, команда обезглавлена и обескровлена. Хотя Ольга Граф, Ангелина Голикова и Наталья Воронина, судя по всему, получили заветные приглашения.

В бобслее дела российской команды совсем плохи: те, кто поедут, шансов на медаль почти не имеют. В скелетоне остался Никита Трегубов, а в санном спорте — Семён Павличенко и Роман Репилов. Вся тройка при удачном раскладе может биться за медали.

Хоккей и фигурное катание пострадали, но не столь критично. В обоих видах спорта главные звёзды в строю и готовы биться за самый высокий результат.

А до шести видов спорта разрушительный ураган отстранений не добрался. Всё тихо и спокойно в кёрлинге, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Их представители пока планомерно готовятся к Олимпиаде и выражают желание отправиться в Пхёнчхан.

«Запомнят только тех, кто поедет и надерёт им ж**у, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым!» — эмоционально отреагировала на призывы бойкотировать Олимпиаду сноубордистка Алёна Заварзина, завоевавшая в Сочи бронзовую награду.