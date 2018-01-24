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16:58 (мск), источник: БЕЛТА

Шамко: Белорусские олимпийцы перед Играми обеспечены всем необходимым

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане обеспечены всем необходимым. Об этом рассказал сегодня журналистам в Национальном олимпийском комитете Беларуси министр спорта и туризма Александр Шамко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о готовности белорусских спортсменов к Играм, министр отметил, что она высокая, но о медальных перспективах следует говорить осторожно.

«Последние летние Игры в Рио показали, что многое зависит не от нас. Пример с отстранением команды по гребле на байдарках и каноэ до сих пор не забыт. Наши олимпийцы, претендующие на награды, показали неплохие результаты на последних стартах. Сейчас им важно сохранять спокойствие, не стоит давить на них психологически. Все необходимое со стороны Минспорта, НОК и федераций во время подготовки к Олимпиаде было выполнено», — отметил Александр Шамко.

Журналисты также интересовались, кто будет знаменосцем у белорусской делегации на церемонии открытия Олимпиады. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич отметил, что атлет, который понесет флаг, будет определен уже в Пхенчхане.

Не обошли представители СМИ и тему отстраненных российских атлетов.

«Россия — братская нам страна, которую мы поддерживаем. На наш взгляд, спорт должен быть чист и не касаться политики», — подчеркнул Андрей Асташевич.

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля. За это время будет разыграно 102 комплекта наград в семи зимних видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 28 спортсменами в шести видах спорта.

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