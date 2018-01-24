Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла старейшая актриса Голливуда
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
У кесарева сечения обнаружили негативные последствия для мам и детей
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Барановская высказалась о гражданском браке с Аршавиным
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Муцениеце, Пелагея, Баста: первые фото со съемок «Голоса. Дети»
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Спартак»
Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций
Агутин и Варум отпраздновали годовщину отношений
Тина Канделаки появилась на публике в странном наряде
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
18«Химки» не оставили шансов «Олимпиакосу»
12:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Полный беспредел, сердце разрывается». Реакция российских спортсменов на решение МОК

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Полнейший беспредел, сердце разрывается от новостей, заявил о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по тому, кто из российских спортсменов не получит приглашение для участия в Олимпиаде в Пхенчхане, чемпион Игр-2002 российский фигурист Алексей Ягудин.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник были объявлены имена целого ряда российских спортсменов, которых комиссия МОК не включила в список потенциальных участников Олимпийских игр в Пхенчхане. Среди неприглашенных российских атлетов числятся биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Захаров (ранее выступал в шорт-треке), шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Артем Козлов, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина, саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко, хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева.

«Что за ??? Реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный !!! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! Разрывается сердце от новостей!» — написал Ягудин в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не менее эмоционально отреагировала бронзовый призер Олимпиады-2014 российская сноубордистка Алена Заварзина, которая в своем аккаунте в Instagram ответила одному из пользователей: «Могу вам сказать, что спорт — это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения — это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. Запомнят лишь тех, кто поедет и надерет им …, — с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее свои мысли по поводу решения МОК высказала чемпионка Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова. «Я в шоке от того, что происходит… Никакие нервы не выдержат этот беспредел», — написала россиянка в своем микроблоге в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не получивший приглашения от МОК Устюгов заявил, что удивился и расстроился решению МОК гораздо меньше, чем ноябрьской дисквалификации партнеров по команде Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина и других лыжников. «На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — чистые», — написал Устюгов в своем аккаунте в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с не допущенным на Игры Букиным, в своем аккаунте в Instagram поблагодарила всех за поддержку и заявила, что пара не намерена сдаваться. Аналогичную запись оставила в Instagram и Ксения Столбова, выступающая в спортивной паре с Федором Климовым. «Мы будем бороться до конца!» — написала Столбова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дело не в допинге: лучших спортсменов России на Олимпиаду не пригласили
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
 Лучезарная улыбка и яркая внешность: откровенные фото супруги хоккеиста Владимира Тарасенко
С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте
Униженные. Кого не пустили на Олимпиаду, а у кого еще есть шанс
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Спартак»
Глава украинского биатлона прокомментировал отстранение Шипулина
Мутко рассказал о будущем Черчесова в сборной России после ЧМ
«Амкар» в контрольном матче разгромил команду чемпионата Польши
Суд удовлетворил иск о признании АНО «ОХК «Динамо» банкротом
Новости
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь