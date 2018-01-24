«Полный беспредел, сердце разрывается». Реакция российских спортсменов на решение МОК

Во вторник были объявлены имена целого ряда российских спортсменов, которых комиссия МОК не включила в список потенциальных участников Олимпийских игр в Пхенчхане. Среди неприглашенных российских атлетов числятся биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Захаров (ранее выступал в шорт-треке), шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Артем Козлов, шорт-трекистки Евгения Захарова и Татьяна Бородулина, саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко, хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева.
«Что за ??? Реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный !!! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! Разрывается сердце от новостей!» — написал Ягудин в своем Instagram.
Не менее эмоционально отреагировала бронзовый призер Олимпиады-2014 российская сноубордистка Алена Заварзина, которая в своем аккаунте в Instagram ответила одному из пользователей: «Могу вам сказать, что спорт — это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения — это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. Запомнят лишь тех, кто поедет и надерет им …, — с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно».
Ранее свои мысли по поводу решения МОК высказала чемпионка Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова. «Я в шоке от того, что происходит… Никакие нервы не выдержат этот беспредел», — написала россиянка в своем микроблоге в Twitter.
Не получивший приглашения от МОК Устюгов заявил, что удивился и расстроился решению МОК гораздо меньше, чем ноябрьской дисквалификации партнеров по команде Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина и других лыжников. «На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — чистые», — написал Устюгов в своем аккаунте в Instagram.
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с не допущенным на Игры Букиным, в своем аккаунте в Instagram поблагодарила всех за поддержку и заявила, что пара не намерена сдаваться. Аналогичную запись оставила в Instagram и Ксения Столбова, выступающая в спортивной паре с Федором Климовым. «Мы будем бороться до конца!» — написала Столбова.