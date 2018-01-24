МОК меняет правила: флаг России запретили везде

Источник: AP 2018

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены на всех олимпийских объектах во время проведения Игр в Пхенчхане.

«Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены. Такие флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр», — говорится на официальном сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Таким образом, под запретом среди прочих оказывается и российский флаг, так как сборная России официально участия в зимней Олимпиаде не принимает, а российские спортсмены смогут выступить в Южной Корее только в составе команды «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом и без использования национальных цветов и атрибутов в виде гимна и флага страны.

Данное решение, принятое МОК, является беспрецедентным — еще ни на одной Олимпиаде не были под запретом флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх.

Все это наводит на мысли о том, что новое правило введено специально, чтобы не допустить на трибунах в Южной Корее именно демонстрации российских флагов.

Само по себе решение вряд ли вызовет у кого-то удивление, учитывая последние события, однако вопросы позиция МОК вызывает, так как формально оно не направлено против России. Фактически принимавшим данное правило не хватило мужества назвать вещи своими именами.

Впрочем, на данный момент перспектива бойкота Россией Олимпийских игр в Южной Корее неожиданно снова приобрела реальные очертания, так что, возможно, ни российских болельщиков, ни, соответственно, российских флагов в Пхенчхане не будет.

Последние решения комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон оставили без Олимпиады целый ряд российских ведущих спортсменов, чьи имена никогда не были замешаны ни в каких скандалах, связанных с допингом и не упоминались в докладах Ричарда Макларена.

Так, МОК не пригласил в Пхенчхан-2018 сильнейшего российского лыжника Сергея Устюгова, олимпийского чемпиона Сочи-2014 в шорт-треке Виктора Ана, забраковал фамилии восьми из 11-ти биатлонистов и биатлонисток сборной России, включая Антона Шипулина, не выдал олимпийские лицензии фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину, лишив российскую команду сразу двух только что выигравших медали чемпионата Европы пар, отсек от олимпийской команды несколько хоккеистов…

Все плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Александр Селифонов Главный тренер женской сборной России по биатлону

Последние решения по российским спортсменам вызвали бурю негодования не только в России, но и заставили усомниться в не ангажированности комиссии Международного олимпийского комитета многих зарубежных спортсменов и журналистов.

Фактически, соревнования в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, где забраковано множество россиян, включая лидеров мировых коньков Дениса Юскова и Павла Кулижникова, имевших дисквалификации в юности, но не фигурирующих в допинговом скандале после Сочи (Кулижников там даже не выступал), превращаются в фарс.

В биатлоне результаты российской сборной были в этом сезоне крайне неудачными, но уж Антон Шипулин являлся однозначным претендентом на олимпийские медали, да и Екатерина Юрлова-Перхт в женской команде на последних этапах Кубка мира забиралась высоко в итоговых протоколах гонок.

Кроме того, по сообщениям из различных источников, в МОК собираются не допустить до участия в Олимпийских играх в Южной Корее всех российских участников Сочи-2014, независимо от того, упоминались ли они в докладах Макларена или нет.

Впрочем, такой сценарий бывший старший тренер женской сборной по биатлону Александр Селифонов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал нереальным.

«Все плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? — сказал Селифонов. — Антон — сильный биатлонист, естественно, его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу: сначала сильные, далее — по остаточному принципу. Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным».

В отношении последних решений МОК негативно высказался и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.