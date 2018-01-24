МОК меняет правила: флаг России запретили везде
Международный олимпийский комитет (МОК) запретит болельщикам проносить на соревнования и даже тренировочные объекты во время Олимпийских игр в Пхенчхане национальные флаги России.
Международный олимпийский комитет (МОК) запретит болельщикам проносить на соревнования и даже тренировочные объекты во время Олимпийских игр в Пхенчхане национальные флаги России.
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены на всех олимпийских объектах во время проведения Игр в Пхенчхане.
«Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены. Такие флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр», — говорится на официальном сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.
Таким образом, под запретом среди прочих оказывается и российский флаг, так как сборная России официально участия в зимней Олимпиаде не принимает, а российские спортсмены смогут выступить в Южной Корее только в составе команды «олимпийских атлетов из России» под нейтральным флагом и без использования национальных цветов и атрибутов в виде гимна и флага страны.
Данное решение, принятое МОК, является беспрецедентным — еще ни на одной Олимпиаде не были под запретом флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх.
Все это наводит на мысли о том, что новое правило введено специально, чтобы не допустить на трибунах в Южной Корее именно демонстрации российских флагов.
Само по себе решение вряд ли вызовет у
Впрочем, на данный момент перспектива бойкота Россией Олимпийских игр в Южной Корее неожиданно снова приобрела реальные очертания, так что, возможно, ни российских болельщиков, ни, соответственно, российских флагов в Пхенчхане не будет.
Последние решения комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон оставили без Олимпиады целый ряд российских ведущих спортсменов, чьи имена никогда не были замешаны ни в каких скандалах, связанных с допингом и не упоминались в докладах Ричарда Макларена.
Так, МОК не пригласил в Пхенчхан-2018 сильнейшего российского лыжника Сергея Устюгова, олимпийского чемпиона Сочи-2014 в
Все плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие.
Последние решения по российским спортсменам вызвали бурю негодования не только в России, но и заставили усомниться в не ангажированности комиссии Международного олимпийского комитета многих зарубежных спортсменов и журналистов.
Фактически, соревнования в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном спорте, где забраковано множество россиян, включая лидеров мировых коньков Дениса Юскова и Павла Кулижникова, имевших дисквалификации в юности, но не фигурирующих в допинговом скандале после Сочи (Кулижников там даже не выступал), превращаются в фарс.
В биатлоне результаты российской сборной были в этом сезоне крайне неудачными, но уж Антон Шипулин являлся однозначным претендентом на олимпийские медали, да и Екатерина
Кроме того, по сообщениям из различных источников, в МОК собираются не допустить до участия в Олимпийских играх в Южной Корее всех российских участников Сочи-2014, независимо от того, упоминались ли они в докладах Макларена или нет.
Впрочем, такой сценарий бывший старший тренер женской сборной по биатлону Александр Селифонов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал нереальным.
«Все плохо. И на медали шансы у нашей биатлонной сборной теперь маленькие. Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? — сказал Селифонов. — Антон — сильный биатлонист, естественно, его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу: сначала сильные, далее — по остаточному принципу. Что касается возможного недопуска вообще всех российских участников Сочи-2014 во всех видах спорта, то такой сценарий мне видится нереальным».
В отношении последних решений МОК негативно высказался и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.
«С одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом, — приводит слова функционера ТАСС. — Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение. Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан. Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов.