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23 января, источник: Спорт-Экспресс

На трибунах в Пхенчхане запретят российский флаг? Правда или нет?

В соцсетях появились сообщения, что на Играх в Пхенчхане будет запрещено проносить на трибуны флаг России. Разбираемся, так ли это.

Источник: Спорт-Экспресс

Сообщается, что во время Олимпиады-2018 болельщикам будет запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх. Поскольку Россия в Олимпиаде официально участия не принимает, получается, что наш флаг оказался вне закона.

По информации «СЭ», это не так. В конце концов, дискриминированными в таком случае оказывались бы ни в чем не повинные страны, которые в зимних Играх участия не принимают. Например, из Африки или Южной Америки. Так что никакого запрета со стороны МОК нет.

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Да, существует правило, что нельзя проносить флаги непризнанных мировым сообществом государств и стран, не входящих в МОК. Главным образом по причине желания избежать каких-либо политических заявлений и демонстраций. Например, точно так же запрещено делать подобные заявления или размещать соответствующие знаки на олимпийской форме (парадной, соревновательной, повседневной) — по этому поводу существует очень жесткий регламент.

Но Россия — признанная всеми страна, член ООН и МОК. Так что ее этот запрет не касается. Более того, члены ОКР будут принимать участие в очередной сессии МОК, которая состоится перед началом Игр в Пхенчхане. Никакой изоляции, несмотря на все последние события, нет.

Более того, подобные жесточайшие меры трудно осуществимы и чисто технической точки зрения — практически невозможно проверить каждого, кто находится на олимпийских объектах.

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При этом следует понимать, что МОК вряд ли обрадуется большому числу российских флагов на трибунах. Поэтому почти наверняка ОКР попросят воздержаться от организации централизованной поддержки нашей команды. Например, специально массово раздавать российские триколоры болельщикам.

Ведь в таком случае возрастает риск возможных инцидентов. Скажем, кто-то в порыве эмоций захочет бросить флаг спортсмену на арену. У того возникнет неприятная дилемма — то ли взять флаг в руки и тем самым рисковать нарваться на разбирательства и санкции со стороны МОК, то ли оставить его валяться, что тоже, согласитесь, некрасиво.

Но при этом никто не может запретить российским болельщикам большими компаниями ходить с флагами и другой национальной атрибутикой по городу или в гостиницах. В конце концов, МОК — это не корейская полиция.

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