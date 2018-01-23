МОК не выдал приглашения на ОИ-2018 ряду ведущих российских спортсменов

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В ноябре-декабре прошлого года МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх 43 россиян, которые были наказаны за якобы имевшиеся нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Основанием для таких суровых решений стал доклад о допинге в российском спорте Ричарда Макларена и показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил МОК список спортсменов для участия в Олимпиаде. Специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на Игры. В понедельник список был передан российской стороне, которая должна сформировать заявку из отобранных МОК спортсменов.

По информации ТАСС, кроме Устюгова, Шипулина и Ана в список потенциальных участников ОИ-2018 МОК не включил шорт- трекистов Владимира Григорьева и Дениса Айрапетяна, биатлонистов Алексея Волкова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Максима Цветкова, Екатерину Юрлову-Перхт, Дарью Виролайнен и Ирину Услугину, саночницу Викторию Демченко, бобслеистов Романа Кошелева и Юлию Шокшуеву, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Бунина, а также хоккеистов Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова. По неподтвержденным данным, были лишены шансов поехать в Южную Корею лидеры российского конькобежного спорта — Павел Кулижников и Денис Юсков, а также еще несколько шорт-трекистов и конькобежцев.

Кремль удручен решением МОК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «удручающей новостью» информацию о возможном недопуске чистых российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду. «Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — сказал представитель Кремля журналистам.

Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами Дмитрий Песков

«МОК подобными решениями дискредитирует сам себя»

«Союз биатлонистов России оставляет за собой право сохранить заявку в шесть мужчин и пять женщин для участия в Олимпийских играх в Южной Корее, — подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Нам непонятно, почему без объяснения причин лидеры российского биатлона получили отказ на участие в предстоящей Олимпиаде».

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил ТАСС, что отсутствие лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Сергея Устюгова в списке российских атлетов, которых МОК готов пригласить на Игры в Пхёнчхан, является полным абсурдом. «Мое личное мнение таково — нет смысла выдвигаться и участвовать в Играх в такой ситуации, но, конечно, спортсмены должны решать. Крайне непонятная ситуация, я даже не знаю, как прокомментировать этот бред, это политическое решение так нагло давить на людей, для которых спорт — это вся жизнь», — считает собеседник агентства.

«Для нас явилось шоком сообщение о том, что в предварительных списках нет наших двух фигуристов (Ксении Столбовой и Ивана Букина), — заявил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. — Оказалось, что таким образом у нас выбивается два номера основной команды. Мы не понимаем оснований, по которым их не допускают. Это достаточно абсурдное решение, которое в том числе дискредитирует МОК».

Мы считаем, что спортсмены должны остаться, мы не собираемся их менять. Мы будем бороться, оставляем их в составе команды, но времени почти нет Александр Коган

ОКР включит отстраненных спортсменов в новую заявку на ОИ

Олимпийский комитет России не собирается идти на поводу у МОК и внесет в новые заявочные списки на ОИ-2018 фамилии тех спортсменов, которые не получили приглашения.

«Эти списки, которые будут поданы в Международный олимпийский комитет, предварительные, в них включены самые сильные спортсмены. После этого заявка уйдет в МОК и мы будем ждать решения», — сказал журналистам первый вице- президент ОКР Станислав Поздняков.

«Мы полностью заполняем квоты и ждем, что они будут востребованы нашими сильнейшими атлетами. Решение МОК [отказать ряду ведущих российских спортсменов в приглашении на Олимпиаду] предварительное. Мы с ним категорически не согласны», — отметил Поздняков.

Министр спорта РФ Павел Колобков признался, что пребывает в шоковом состоянии после получения информации про новые санкции МОК в отношении более чем 20 российских спортсменов. «Это шок для нас и болельщиков, никогда эти спортсмены не были замечены в нарушениях антидопинговых правил. Спортсмены сдавали в этом году порядка 3−4 допинг- проб, некоторые 7−10. Поэтому мы ждем обоснования МОК», — сказал глава спортивного ведомства.