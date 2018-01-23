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19:18 (мск), источник: Р-Спорт

Юрист: CAS не поможет российским спортсменам, не приглашенным МОК на ОИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские спортсмены, не вошедшие в число приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпиаде-2018, не смогут добиться возможности выступить на Играх, обратившись в Спортивный арбитражный суд (CAS), считает спортивный юрист Артем Пацев.

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По словам Пацева, «некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS ad hoc (специальное подразделение CAS на Олимпиадах для рассмотрения споров в ускоренном порядке) может спасти наших внезапно “неприглашенных” спортсменов». «К сожалению, это совершенно не так и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией», — написал Пацев на своей странице в Facebook.

Пацев напомнил, что глава МОК Томас Бах на пресс-конференции после решения исполкома от 5 декабря, на котором было объявлено об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и возможности допуска россиян под олимпийским флагом, «дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на ОИ-2018 специально для российских спортсменов (в виде “приглашений”), МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Игры, как и произошло перед Играми в Рио».

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«Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать», — отметил он.

«Во-вторых, даже если и удастся доказать, что это именно “решения” (о неприглашении), то ad hoc уполномочен рассматривать только вопросы обжалования решений, принятых после 1 февраля 2018 года. Остальные решения обжалуются только в рамках обычной процедуры, в Лозанне. Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора аd hoc, стремится к нулю», — полагает Пацев.

«В-третьих, МОК продолжает ссылаться на то, что выдача приглашений — это его исключительная дискреция, в соответствии с положениями Олимпийской хартии (п. 3 статьи 44), и ни у кого нет заранее установленного или преимущественного права на участие в ОИ. В-четвертых, еще 15 декабря МОК распространил заявление, в котором четко написал, что список приглашенных, составленный комиссией Валери Фурнейрон, станет предметом проверки со стороны OARIG под руководством Николь Хувертс и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из “списка Фурнейрон”, но не дополнять его», — заявил Пацев.

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