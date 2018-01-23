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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила»

Международный олимпийский комитет отвечает на запрос «СЭ» по списку спортсменов, не получивших приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане.

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«Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-то отдельные случаи, но со временем опубликует список приглашенных. Мы возвращаемся к пресс-релизу, опубликованному в пятницу, в котором разъясняем, как работает процесс и как атлеты выбираются в пул тех, кто может быть рассмотрен для участия в Играх в Пхенчхане», — заявил представитель МОК.

Валери Фурнейрон, председатель независимого органа по допуску спортсменов из России, также высказала свое мнение.

— Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры. Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений, — сказала Фурнейрон.

Она также пояснила детали относительно списка.

— Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила — не должно автоматически ставить под сомнение их целостность.

МОК хотел бы уточнить, что, возможно, по прежнему будут проводиться дополнительные расследования и антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, которые признаны соответствующими для получения приглашения.

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