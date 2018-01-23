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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

ФХР назвала хоккеистов, получивших приглашения МОК для участия в Олимпиаде

Официальное заявление ФХР в отношении хоккеистов, приглашенных МОК для участия в Олимпийских играх.

Источник: РИА "Новости"

22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению Исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах.

В этот список включены: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения.

При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении в антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов. В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов.

Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января.

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