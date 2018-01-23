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17:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Допинг-пробы Ана и Шипулина на Играх в Сочи были подменены

Стали известны причины недопуска шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана и чемпиона Игр-2014 в Сочи в эстафете биатлониста Антона Шипулина на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, сообщает Le Monde.

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По информации издания, которое ссылается на источник, близкий к расследованию независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, спортсменам было отказано из-за того, что с их допинг-пробами четырехлетней давности проводились манипуляции. Таким образом, как утверждает французская газета, недопуск россиян является оправданным.

Отметим, что фамилии Ана и Шипулина не упоминались в первоначальной версии доклада Макларена.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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