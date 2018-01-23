СМИ: Допинг-пробы Ана и Шипулина на Играх в Сочи были подменены

По информации издания, которое ссылается на источник, близкий к расследованию независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, спортсменам было отказано из-за того, что с их допинг-пробами четырехлетней давности проводились манипуляции. Таким образом, как утверждает французская газета, недопуск россиян является оправданным.