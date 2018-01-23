И лучшие фото из их Instagram
СМИ: Допинг-пробы Ана и Шипулина на Играх в Сочи были подменены
Стали известны причины недопуска шестикратного олимпийского чемпиона в
Стали известны причины недопуска шестикратного олимпийского чемпиона в
По информации издания, которое ссылается на источник, близкий к расследованию независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, спортсменам было отказано
Отметим, что фамилии Ана и Шипулина не упоминались в первоначальной версии доклада Макларена.
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.