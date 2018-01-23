Список отстраненных российских спортсменов от ОИ-18
«Советский спорт» публикует список спортсменов, отстраненных от Олимпиады-2018.
«Советский спорт» публикует список спортсменов, отстраненных от Олимпиады-2018.
Конькобежный спорт
Женщины
Ольга Фаткулина, Екатерина Шихова, Юлия Скокова, Анна Юракова, Елизавета Казелина, Виктория Филюшкина, Дарья Качанова.
Мужчины
Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Захаров.
Мужчины
Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян.
Женщины
Евгения Захарова, Татьяна Бородулина.
Биатлон
Антон Шипулин, Алексей Волков (предварительная информация), Евгений Гараничев (предварительная информация).
Лыжные гонки
Сергей Устюгов.
Фигурное катание
Ксения Столбова, Иван Букин.
Хоккей
Антон Белов, Михаил Науменков (предварительная информация), Сергей Плотников (предварительная информация), Валерий Ничушкин (предварительная информация).
Санный спорт
Виктория Демченко, Татьяна Иванова.
Бобслей
Роман Кошелев, Юлия Шокшуева, Евгений Попов (тренер-механик).