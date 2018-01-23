Источник: Основная причина недопуска россиян в Пхенчхан — электронная база Московской антидопинговой лаборатории

— Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются — заявил источник.