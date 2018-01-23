Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Беременная женщина скончалась после отказа в госпитализации
Елена Захарова продемонстрировала фигуру после родов
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Первые дома по реновации готовят для заселения
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
14:53 (мск), источник: Советский спорт

Источник: Основная причина недопуска россиян в Пхенчхан — электронная база Московской антидопинговой лаборатории

«Советскому спорту» стало известно, чем руководствовалась комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), принимая решение о допуске или недопуске российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

— Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются — заявил источник.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что по решению комиссии МОК во главе с Валери Фурнейрон на Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, а также биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.

МОК продолжает отсекать Россию от Игр: за бортом остаются самые сильные
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Corriere dello Sport: Защитник «Зенита» может перейти в «Рому»
Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА
Тренерский штаб хоккейной сборной РФ получил приглашение на ОИ
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь