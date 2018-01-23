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12:16 (мск), источник: Р-Спорт

СКР: Юсков, Кулижников, по предварительным данным, приглашения на ОИ-2018 не получат

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Отклонены заявки на участие в Олимпийских играх российских конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других лидеров российской сборной, по предварительной информации, они не получат приглашения от комиссии МОК, сообщил РИА Новости президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в списке потенциальных участников Игр-2018 среди прочих отсутствуют биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов, несмотря на то, что они не были фигурантами разбирательств по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников, по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки. Там, опять же, по предварительной информации, остается только Ольга Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина. Соответственно, предварительно отклонена и заявка Руслана Захарова, который ранее выступал в шорт-треке. Мы отправим в МОК списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января», — сказал Кравцов по телефону.

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