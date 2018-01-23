«В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова»
Первый
Первый
В Олимпийском комитете России при повышенных мерах безопасности проходит заседание с участием руководителей федераций по зимним видам спорта. На нем обсуждается решение комиссии МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Накануне стало известно, что комиссия вычеркнула из нашей заявки 111 спортсменов, в число которых входят некоторые звезды Игр в Сочи. Часть отстраненных атлетов не фигурирует в докладе Макларена и не дисквалифицирована комиссией Освальда.
Вчера в Москве проходило совещание представителей ОКР с комиссией по допуску, по итогам которого российская сторона так и не получала внятных ответов о причинах отстранения лидеров сборной России. Ожидается, что сегодня на совещании ОКР будут озвучены фамилии отстраненных и дана оценка действиям комиссии МОК. По итогам совещания ожидается жесткое заявление.
— Главной темой вчерашнего дня переговоров нашей рабочей группы с коллегами из Международного олимпийского комитета был, конечно, список российских спортсменов, которых МОК готов пригласить в Пхенчхан, — заявил «СЭ» первый
Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами.
Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.
Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр.
В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам.
По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды.
На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения.