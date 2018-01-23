«В списке участников Олимпиады больше нет Ана, Шипулина и Устюгова»

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В Олимпийском комитете России при повышенных мерах безопасности проходит заседание с участием руководителей федераций по зимним видам спорта. На нем обсуждается решение комиссии МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Накануне стало известно, что комиссия вычеркнула из нашей заявки 111 спортсменов, в число которых входят некоторые звезды Игр в Сочи. Часть отстраненных атлетов не фигурирует в докладе Макларена и не дисквалифицирована комиссией Освальда.

Вчера в Москве проходило совещание представителей ОКР с комиссией по допуску, по итогам которого российская сторона так и не получала внятных ответов о причинах отстранения лидеров сборной России. Ожидается, что сегодня на совещании ОКР будут озвучены фамилии отстраненных и дана оценка действиям комиссии МОК. По итогам совещания ожидается жесткое заявление.

— Главной темой вчерашнего дня переговоров нашей рабочей группы с коллегами из Международного олимпийского комитета был, конечно, список российских спортсменов, которых МОК готов пригласить в Пхенчхан, — заявил «СЭ» первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. — Мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта.

Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Станислав Поздняков

Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.

Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр.

В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам.

По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды.