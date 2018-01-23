Родченков дает показания против России. Когда это закончится?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Файлы МОК для слушаний по россиянам в CAS | Источник: AFP 2018

CAS начал рассматривать апелляции российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах дисциплинарной комиссией МОК под руководством Денниса Освальда. В понедельник слушались дела четырех конькобежцев — Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. Трое первых присутствовали заседании, Скобрев же принимал в нем участие по видеосвязи.

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В заседании принимал участие и Григорий Родченков — экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, ставший главным информатором ВАДА и Ричарда Макларена в деле о «русском допинге». Он давал показания по видеосвязи. Однако, как сообщает «Р-Спорт», его лицо было закрыто экраном, присутствующим на слушаниях были видны только его руки.

Напомним, незадолго до слушаний адвокаты Родченкова заявляли, что опасаются за безопасность своего клиента и хотели, чтобы тот давал показания только по аудиосвязи, без видеоизображения. Таким образом, был найден компромиссный вариант.

Во время рассмотрения дел в МОК беглый ученый не присутствовал и прислал свои показания в письменном виде. Тогда это стало главным объектом возражения для адвокатов россиян. А, например, комиссия Международной федерации бобслея и скелетона на этом основании не стала запрещать нашим спортсменам участвовать в Кубке мира.

ЧТО ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ

Ольга ФАТКУЛИНА | Источник: AFP 2018

— Все было в штатном режиме, прошло без каких-либо неожиданностей, — цитирует Скобрева РИА «Новости». — Ничего нового не было, меня еще раз спросили о процедуре допинг-контроля. Ничего особенного. Показаний Родченкова в моей части не было. Теперь ждем вердикта CAS.

— Нам задавали вопросы на русском, был переводчик, который все переводил, — цитирует ТАСС Фаткулину. — Нас прекрасно слушали и давали время подумать, задавали простые, спокойные вопросы. Мы держались молодцом, адвокаты нас похвалили. Родченков был по видеосвязи. Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы.

— Было боязно, хотя скрывать нечего, но процесс большой, было дискомфортно, — цитирует РИА «Новости» Кузнецова. — Адвокаты хорошо помогали и будут помогать. А насколько все это поможет, увидим. Теперь от нас мало что зависит.

КОГДА ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ?

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье РИБ и российская пресса | Источник: Reuters

Слушания в СAS по делам 39 российских спортсменов будут продолжаться до 27 января.

«39 апелляций будут заслушаны на этой неделе, в слушаниях примут участие все заинтересованные стороны. Спортсмены будут присутствовать на заседаниях, но мы не знаем, все ли из них смогут появиться. Они будут заслушаны один за другим на протяжении всей недели. Я не могу сказать вам больше о графике слушаний, поскольку он еще обсуждается с адвокатами и арбитрами, но я могу подтвердить, что они продлятся до субботы, в крайнем случае — до вечера субботы. Решения не будут объявлены до окончания слушаний и, возможно, не раньше 30 или 31 января», — сказал ТАСС генеральный секретарь CAS Матье Риба.