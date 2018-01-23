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00:21 (мск), источник: ТАСС

Колобков надеется на справедливое решение CAS по делам российских спортсменов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делам российских спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В понедельник рассматривались дела отстраненных российских конькобежцев Александра Румянцева, Ольги Фаткулиной, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева.

«Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев. Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение», — сказал Колобков.

Слушания будут продолжаться до 27 января. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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