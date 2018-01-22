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22 января, источник: ТАСС

Российским спортсменам не дали возможности задать вопросы Родченкову на слушаниях в CAS

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы Артем Кузнецов, Александр Румянцев и Ольга Фаткулина были лишены возможности задать вопросы информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову, который дал показания во время рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляций спортсменов. Об этом журналистам рассказала Фаткулина после окончания заседания.

Источник: ИТАР-ТАСС

Родченков в понедельник давал показания посредством видеоконференции, однако участники слушаний были лишены возможности видеть информатора. Ранее генеральный секретарь CAS Матье Риб сообщил, что Родченков, который ранее возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, только один раз выступит в CAS во время слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

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«Нам задавали вопросы на русском, был переводчик, который все переводил, — сказала Фаткулина. — Нас прекрасно слушали и давали время подумать и задавали простые, спокойные вопросы. Мы держались молодцом, адвокаты нас похвалили».

«Родченков был по видеосвязи. Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы», — добавила она.

Слушания по делам российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались в понедельник в Женеве и будут продолжаться до 27 января, решения будут вынесены не ранее 30 января. В понедельник также было заслушано дело конькобежца Ивана Скобрева, который не приехал в Швейцарию.

История вопроса

5 декабря прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее под флагом страны. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий Международного олимпийского комитета — под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами).

По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

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