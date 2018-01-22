Переговоры ОКР с рабочей группой МОК по участию российских атлетов в ОИ-2018 продолжаются

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник в Москве проходит встреча представителей ОКР с рабочей группой по взаимодействию МОК, которая посвящена вопросам участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«На встрече с делегацией МОК обсуждаются многочисленные вопросы по участию наших спортсменов в предстоящей Олимпиаде. Информация по каждому атлету, который получит приглашение от МОК, и по всему списку возможных участников появится позже. Это связано с тем, что никаких конкретных решений не принято, и переговоры продолжаются», — заявил Поздняков.

5 декабря прошлого года исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам соревноваться на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане определяет специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил.