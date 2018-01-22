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17:46 (мск), источник: Р-Спорт

Предварительно 17 российских сноубордистов квалифицировались на Олимпиаду-2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российские сноубордисты предварительно заработали 17 квот по итогам отбора на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Источник: РИА "Новости"

Квалификационный период на Игры в сноуборде завершился 21 января. Предварительный список российских сноубордистов, заработавших олимпийские квоты, на данный момент выглядит следующим образом:

параллельный гигантский слалом: Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова, Наталья Соболева;.

хаф-пайп: Никита Автанеев;.

борд-кросс: Николай Олюнин, Даниил Дильман, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Юлия Лаптева;.

слоупстайл и биг-эйр: Влад Хадарин, Антон Мамаев, Софья Федорова.

Как сообщили РИА Новости в Федерации сноуборда России (ФСР), итоговый состав спортсменов на Олимпийские игры формируется на основании рейтинга FIS, но тренерский штаб может изменить состав в соответствии с утвержденными критериями отбора. ФСР объявит итоговый состав на Олимпиаду после 28 января.

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