Предварительно 17 российских сноубордистов квалифицировались на Олимпиаду-2018

Как сообщили РИА Новости в Федерации сноуборда России (ФСР), итоговый состав спортсменов на Олимпийские игры формируется на основании рейтинга FIS, но тренерский штаб может изменить состав в соответствии с утвержденными критериями отбора. ФСР объявит итоговый состав на Олимпиаду после 28 января.