Предварительно 17 российских сноубордистов квалифицировались на Олимпиаду-2018

Квалификационный период на Игры в сноуборде завершился 21 января. Предварительный список российских сноубордистов, заработавших олимпийские квоты, на данный момент выглядит следующим образом:
параллельный гигантский слалом: Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова, Наталья Соболева;.
хаф-пайп: Никита Автанеев;.
борд-кросс: Николай Олюнин, Даниил Дильман, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Юлия Лаптева;.
слоупстайл и биг-эйр: Влад Хадарин, Антон Мамаев, Софья Федорова.
Как сообщили РИА Новости в Федерации сноуборда России (ФСР), итоговый состав спортсменов на Олимпийские игры формируется на основании рейтинга FIS, но тренерский штаб может изменить состав в соответствии с утвержденными критериями отбора. ФСР объявит итоговый состав на Олимпиаду после 28 января.