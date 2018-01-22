Казахстанцы завоевали 15 олимпийских лицензий в лыжных видах спорта

По 3 лицензии заработали представители фристайла-могула и фристайла-акробатики. Причем, в акробатике все 3 билета на Олимпиаду отведены FIS женщинам, а в могуле 2 лицензии мужские, 1 — женская. Все олимпийские квоты будут распределены по итогам олимпийского квалификационного рейтинга FIS. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 282 спортсмена, выполнивших квалификационные критерии. В каждой дисциплине одна страна может быть представлена не более, чем 4 спортсменами. Для каждой дисциплины установлено максимально возможное число спортсменов, которые смогут выступить в одной дисциплине. Всего на Олимпиаде участвуют 50 акробатов и 60 могулистов.