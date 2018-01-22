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17:41 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанцы завоевали 15 олимпийских лицензий в лыжных видах спорта

Международная федерация лыжных видов спорта FIS подсчитала квалификационные баллы для распределения олимпийских лицензий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По 3 лицензии заработали представители фристайла-могула и фристайла-акробатики. Причем, в акробатике все 3 билета на Олимпиаду отведены FIS женщинам, а в могуле 2 лицензии мужские, 1 — женская. Все олимпийские квоты будут распределены по итогам олимпийского квалификационного рейтинга FIS. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 282 спортсмена, выполнивших квалификационные критерии. В каждой дисциплине одна страна может быть представлена не более, чем 4 спортсменами. Для каждой дисциплины установлено максимально возможное число спортсменов, которые смогут выступить в одной дисциплине. Всего на Олимпиаде участвуют 50 акробатов и 60 могулистов.

Базовые квоты — 1 мужскую, 1 женскую — получил Казахстан в горнолыжном спорте, 1 базовую квоту — в мужских прыжках на лыжах с трамплина. Не будет казахстанцев на Олимпиаде в лыжном двоеборье, сноуборде и трех дисциплинах фристайла — ски-кроссе, халфпайпе и слоупстайле.

FIS сообщает, что каждый Национальный олимпийский комитет, чьи спортсмены набрали необходимое число баллов и удостоены лицензии, должен подтвердить свое участие по выделенным квотам, после чего будут сформированы окончательные списки с именами спортсменов-участников.

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