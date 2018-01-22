Казахстанцы завоевали 15 олимпийских лицензий в лыжных видах спорта
Международная федерация лыжных видов спорта FIS подсчитала квалификационные баллы для распределения олимпийских лицензий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Международная федерация лыжных видов спорта FIS подсчитала квалификационные баллы для распределения олимпийских лицензий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По 3 лицензии заработали представители
Базовые квоты — 1 мужскую, 1 женскую — получил Казахстан в горнолыжном спорте, 1 базовую квоту — в мужских прыжках на лыжах с трамплина. Не будет казахстанцев на Олимпиаде в лыжном двоеборье, сноуборде и трех дисциплинах фристайла —
FIS сообщает, что каждый Национальный олимпийский комитет, чьи спортсмены набрали необходимое число баллов и удостоены лицензии, должен подтвердить свое участие по выделенным квотам, после чего будут сформированы окончательные списки с именами