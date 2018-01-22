Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

Источник: РИА "Новости"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил «СЭ», что ему ничего не известно об этом решении. Однако источник «СЭ» утверждает, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена.

Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер шорт-трека в истории. До 2011 года выступал за Корею под именем Ан Хен Су, на Олимпиаде-2006 в Турине завоевал три золотые медали. Летом 2011 года получил российское гражданство и выбрал себе имя Виктор — победитель.

Уехать из Кореи его побудил конфликт с руководством корейского шорт-трека и фактический бойкот после того, как в 2008 году он серьезно травмировал колено на сборах и восемь месяцев не был в состоянии выходить на лед. Пытавшийся вернуться в спорт Ан не встретил поддержки со стороны руководства и принял решение сменить гражданство.