Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Найдено спасение от измен
Россиянки стали рожать первенцев на пять лет позже
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Внучка Елизаветы II выходит замуж
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
Кира Найтли появилась на публике в мужском костюме
Внучка Елизаветы II выходит замуж
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
10Король Хавьер и прорыв новых русских
17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

Как стало известно «СЭ», шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК.

Источник: РИА "Новости"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил «СЭ», что ему ничего не известно об этом решении. Однако источник «СЭ» утверждает, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена.

Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер шорт-трека в истории. До 2011 года выступал за Корею под именем Ан Хен Су, на Олимпиаде-2006 в Турине завоевал три золотые медали. Летом 2011 года получил российское гражданство и выбрал себе имя Виктор — победитель.

Уехать из Кореи его побудил конфликт с руководством корейского шорт-трека и фактический бойкот после того, как в 2008 году он серьезно травмировал колено на сборах и восемь месяцев не был в состоянии выходить на лед. Пытавшийся вернуться в спорт Ан не встретил поддержки со стороны руководства и принял решение сменить гражданство.

Дебютировав в сборной России, Ан очень быстро стал лидером команды. С его приходом эстафетный квартет нашей сборной окончательно закрепился среди главных претендентов на медали соревнований любого ранга. «Наш» кореец с полным основанием считался одним из основных фаворитов Сочи-2014 и стал трехкратным чемпионом домашней Олимпиады — на дистанции 500 и 1000 метров, а также в эстафете.

Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
Аномалия МОК: русского корейца не пускают в Пхенчхан
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«Краснодар» победил «Локомотив» в товарищеском матче
В CAS прошли cлушания отстраненных от ОИ российских конькобежцев
«Магнитка» победила «Куньлунь» в 500-м матче Тимкина в КХЛ
«Ростов» не смог выиграть во втором матче подряд при Карпине
8 главных выводов по первым матчам ЦСКА в 2018 году
Новости
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Белье, с которым ты не окажешься в неловкой ситуации никогда Если бы нужно было выбрать всего один вид белья,то мы бы не раздумывая отдали свой голос за бесшовный комплект телесного оттенка
Дети
10 вещей, о которых мечтали девочки в 90-е Вряд ли вы сможете объяснить современным детям, почему девочки, выросшие в 90-е, так хотели заполучить эти предметы
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь