Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018
Как стало известно «СЭ», шестикратный олимпийский чемпион по
Как стало известно «СЭ», шестикратный олимпийский чемпион по
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил «СЭ», что ему ничего не известно об этом решении. Однако источник «СЭ» утверждает, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018
Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер
Уехать из Кореи его побудил конфликт с руководством корейского
Дебютировав в сборной России, Ан очень быстро стал лидером команды. С его приходом эстафетный квартет нашей сборной окончательно закрепился среди главных претендентов на медали соревнований любого ранга. «Наш» кореец с полным основанием считался одним из основных фаворитов Сочи-2014 и стал трехкратным чемпионом домашней Олимпиады — на дистанции 500 и 1000 метров, а также в эстафете.