Мутко: Российская команда перед ОИ-2018 обновлена на 80%

Источник: РИА "Новости"

«Как правило, у нас каждый олимпийский цикл 40% команды сменяется, а сейчас побольше, — сказал Мутко. — На это есть как объективные, так и субъективные причины, поэтому команда на 80% обновлена. Команда в два раза больше тестировалась в этот олимпийский цикл, чем любая другая, тестировалась не нами, а в других лабораториях».

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) из-за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, что не позволит сборной России выступить на Играх в Южной Корее в полном составе. Решение было вынесено на основании отчетов двух комиссий МОК под руководством Дениса Освальда (занимался перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи) и Самуэля Шмида (расследовал дело о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами). По результатам деятельности комиссии Освальда результаты 43 российских спортсменов (в том числе — биатлонистки Ольги Зайцевой, бобслеиста Александра Зубкова, саночника Альберта Демченко и других) с Игр-2014 были аннулированы, также они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Читайте также Россияне пошли за правдой в спортивный арбитраж

«Еще раз скажу, что решение об отстранении лидеров Сочи-2014 необъективное. Мы никогда с ним не согласимся, потому что нельзя одного человека, который вчера был непорядочным и недобросовестным, сегодня делать главным обвинителем», — добавил вице-премьер.

Несмотря на отстранение ОКР, МОК сохранил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Олимпиаде 2018 года под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России). Список российских атлетов, допущенных к соревнованиям, до 28 января сформирует специальная комиссия МОК. Ранее было объявлено, что в этот список не войдут спортсмены, уличенные на протяжении карьеры в нарушении антидопинговых правил.