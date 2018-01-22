Россияне пошли за правдой в спортивный арбитраж

Источник: РИА "Новости"

Серия слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, стартует 22 января в Женеве.

Россияне были наказаны на основании результатов работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, расследовавшей случаи нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Эта комиссия занималась перепроверкой допинг-проб с Игр-2014 и якобы выявила целый комплекс нарушений.

В итоге спортсмены были не только пожизненно отлучены от Игр, но и лишились сочинских медалей. Всего пострадало 43 атлета. Все они подали апелляции, за исключением бобслеиста Максима Белугина, чья апелляция пока не зарегистрирована в CAS. Первоначально в список попавших под подозрение входили еще три представителя России, но конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина были оправданы, а дисциплинарное разбирательство в отношении фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

Родченков даст показания удаленно

Апелляции российских спортсменов будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. CAS располагается в Лозанне, однако организация приняла решение перенести слушания в Женеву из-за слишком большого числа рассматриваемых апелляций. Изначально предполагалось, что дела спортсменов в CAS будут объединены по характеру обвинений — будь то царапины или повреждения на емкостях с допинг-пробами, соль в пробирках или наличие в пробе чужой ДНК. Однако позднее апелляции были объединены по видам спорта — бобслей, скелетон, биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, санный спорт и хоккей. Также все апеллянты были разбиты на три группы, в последнюю из которых вошли биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова и Ольга Зайцева — их дела не будут заслушаны вплоть до 28 января.

Все слушания по делам россиян пройдут в закрытом формате. В качестве свидетеля будет заслушан главный обличитель — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, на основе данных которого принимались все решения о санкциях в отношении атлетов. Профессор, ставший злым гением для всего российского спорта, еще с 2016 года переехал в США и, по имеющимся данным, попал в программу защиты свидетелей. Как сообщалось ранее, в Женеву Родченков не приедет и, скорее всего, будет на связи посредством электронной почты.

В роли еще одного свидетеля на слушаниях выступит глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен. Канадец год назад представил отчет о проблемах антидопинговой системы в России, признав, впрочем, отсутствие государственной системы поддержки допинга в стране. Макларен, как и Родченков, на слушаниях присутствовать не будет.

Окончательные решения по всем делам CAS планирует вынести и огласить в период с 28 января по 2 февраля. При этом состав российской делегации на Олимпиаду-2018 будет назван специальной комиссией МОК уже 28 января. Поэтому даже оправданные судом российские спортсмены будут иметь минимальные шансы попасть на ОИ-2018. Окончательное решение по вопросу участия таких атлетов, вероятнее всего, будет приниматься уже в Пхёнчхане выездной панелью Спортивного арбитражного суда. Игры пройдут с 9 по 25 февраля. Все россияне будут выступать на соревнованиях под олимпийским флагом.

«Может произойти что угодно»

Для защиты интересов российских спортсменов в спортивном арбитраже Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ привлекли адвокатов из швейцарской конторы Schellenberg Wittmer Ltd. Спортивный юрист Артем Пацев, который присутствовал на слушаниях комиссии Освальда, продолжает работу по делам россиян совместно со швейцарцами. Специалист отстаивал интересы ряда российских спортсменов перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. В частности, во многом благодаря его усилиям к Играм была допущена пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

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По словам Пацева, сейчас лишь безумец решился бы делать прогнозы относительно исхода слушаний в CAS. «Шансы на выигрыш дела я никогда не оцениваю, и ни один из вменяемых юристов также никогда не будет это делать, — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. — Потому что может произойти все, что угодно. Что касается перспектив наших спортсменов выступить на Олимпиаде в Южной Корее, то полагаю, что в случае успешного завершения процедур в Спортивном арбитражном суде эти шансы есть, и они вполне реальные. Поскольку времени с момента вынесения решения до старта Игр останется еще достаточно».

Спортивный юрист считает, что нынешнюю ситуацию никак нельзя сравнивать с той, что была у россиян перед Играми в Рио. «Сейчас положение дел кардинально иное, поскольку тогда не был отстранен ОКР, — сказал Пацев. — Сейчас же ОКР находится под отстранением и не может участвовать в процессе допуска спортсменов к Олимпиаде, а у него там ключевая роль. Поскольку только МОК подтверждает или отказывает заявкам атлетов. Поэтому перед Олимпиадой в Рио нам удалось обжаловать запрет МОК на участие в Играх спортсменов, имевших в прошлом проблемы с допингом».

Что касается перспектив наших спортсменов выступить на Олимпиаде в Южной Корее, то полагаю, что в случае успешного завершения процедур в Спортивном арбитражном суде эти шансы есть, и они вполне реальные.

«Повторюсь, в настоящее время ОКР поражен в правах, таким образом, МОК сам приглашает к участию в Играх тех спортсменов, которых считает нужным, — добавил юрист. — То есть он не ждет от кого-то заявок, чтобы отказать. И когда МОК кого-то из атлетов не приглашает, это решение практически невозможно обжаловать. Ведь когда тебя не пригласили, условно, на день рождения, ты же не будешь обжаловать, что кого-то позвали, а тебя — нет. Так, наверное, захотел именинник».

Кто из спортсменов обратился в CAS

Самая многочисленная группа апеллянтов в CAS у российских лыжников. Слушания по делам спортсменов продлятся с 22 по 28 января. Иски подавали Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. В случае оправдания все они за исключением Ивановой являются кандидатами на выступление на Олимпиаде.

Индивидуальные слушания по делам конькобежцев (Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Иван Скобрев) запланированы на 22 января. За исключением Скобрева все атлеты отстаивают свое право на выступление в Пхёнчхане.

Рассмотрение исков российских скелетонистов состоится в CAS 23 января. На слушаниях будут присутствовать Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. Из них для участия в Олимпиаде-2018 отобрались Третьяков, Никитина и Орлова. Чудинов в настоящее время является тренером сборной России, и его присутствие также важно в Пхёнчхане.

Саночники вступят в бой за свои права 24 января. Участниками заседания станут Татьяна Иванова и Альберт Демченко. Потенциальной участницей олимпийского турнира является Иванова. Команда понесет потерю, если с ней в Южную Корею не поедет главный тренер Демченко.

Иски российских бобслеистов Спортивный арбитражный суд рассмотрит 25 и 26 января. За свое честное имя поборются Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Алексей Воевода, а также Людмила Удобкина. При этом право быть допущенными до Игр-2018 отстаивают только члены экипажа четверки — Касьянов, Пушкарев и Хузин. Глава Федерации бобслея России Зубков отстаивает свое право приехать на Олимпиаду в качестве официального лица.

Что касается российских хоккеисток, то дата слушаний по делам спортсменок ТАСС пока не известна. Иски подавали Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина. Смоленцева, Пашкевич и Бурина уже завершили карьеру.

Иски биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, уже завершивших карьеру, оставлены напоследок и не будут заслушаны до 28 января. При этом о точной дате слушаний ТАСС пока не осведомлен.