Спортсмены КНДР и Южной Кореи выступят на ОИ-2018 под объединенным флагом только в хоккее

В субботу в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялось совещание представителей КНДР и Южной Кореи, оргкомитета «Пхёнчхан-2018» и МОК. По его итогам было принято решение о предоставлении квот для 22 северокорейских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018. Общая численность делегации КНДР на предстоящих играх составит 46 человек (из них 22 спортсмена из пяти видов спорта и 24 официальных лица), а также 21 представитель СМИ.

Положения достигнутых соглашений изложены в декларации стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх, которая была подписана участвующими в переговорах сторонами. В документе значится, что делегации обеих стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады-2018 под Флагом Объединения и в особой форме с его изображением.

В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под Флагом Объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».

В декларации подчеркивается, что атлеты КНДР и Южной Кореи в остальных видах спорта будут представлять свои Национальные олимпийские комитеты и носить форму с символикой своих стран.