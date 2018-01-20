На Олимпиаде в Пхенчхане выступят 22 спортсмена из КНДР

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«22 спортсмена из КНДР выступят в трех видах спорта и пяти дисциплинах», — сказал Бах после встречи представителей Северной и Южной Кореи в Лозанне.

Он подтвердил, что спортсмены Южной и Северной Кореи выступят в одной команде.

Сопровождать спортсменов из Северной Кореи будут 24 официальных лица. На открытии олимпийцы двух стран пройдут под одним именем «Корея» и под одним флагом. Также во время Олимпиады выступит объединенная женская хоккейная команда двух стран.