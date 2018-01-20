МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз?

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Олег ШАМОНАЕВ

Кто конкретно не устроил МОК и кого лишилась наша «нейтральная» команда — главная загадка ближайших дней. Стопроцентно она будет разрешена только когда ОКР получит список «отказников» — скорее всего, это произойдет на следующей неделе, во время визита в Москву «комиссии по допуску». Пока этого не произойдет — нам и самим спортсменам предстоят очень невеселые гадания. Логика Лозанны здесь проста — представители МОК под прикрытием «этических соображений» возлагают бремя озвучивания неприятных новостей на российскую сторону и, публикуя скандальную информацию в ночь накануне выходных, дают нашим чиновникам время подумать над формулировками.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ЧИСТЫХ»

«Комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут претендовать на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане», — говорится в сообщении на официальном сайте МОК. Не допущены к Играм 51 тренер и 10 медицинских работников.

В пресс-релизе говорится, что в списке прошедших первый фильтр нет ни одного наказанного дисциплинарной комиссией Освальда, а также российских спортсменов с допинговой историей.

Требования к оставшимся в пуле атлетам — дальнейшее тестирование перед Олимпиадой и перепроверка допинг-проб. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов в Пхенчхан. Окончательный список тех, кто сможет выступить под флагом МОК, будет обнародован 27 января.

— Члены независимой комиссии МОК после нескольких недель интенсивной работы смогли подробно рассмотреть дело каждого спортсмена в отдельности, — утверждают авторы пресс-релиза. — В результате создан пул «чистых» спортсменов, из которых могут быть выбраны атлеты для приглашения на Олимпиаду. Более 80 процентов из них не выступали на Играх в Сочи в 2014 году — этот факт показывает, что мы имеем дело с новым поколением российских спортсменов. ОКР теперь может предлагать новых кандидатов для заполнения олимпийских квот. Процесс отбора еще продолжается, и ряд атлетов еще должен выполнить квалификационные требования, поэтому пока невозможно назвать точное количество людей, которые смогут выступить в Пхенчхане в составе команды олимпийских спортсменов из России.

ЦИФРЫ НЕ СХОДЯТСЯ

Фамилии спортсменов, которые являются кандидатами на поездку в Пхенчхан от России, не составляют тайны. Задолго до дисквалификации ОКР — 26 апреля 2017 года — был утвержден и опубликован расширенный список из 633 человек (его можно посмотреть здесь). Затем этот документ был уточнен и сокращен федерациями по зимним видам спорта и в конце декабря отправлен в Лозанну. К счастью, МОК позволил нам это сделать. После лишения ОКР признания на волне скандала с «русским допингом» появились серьезные опасения, что комиссия Фурнерон сама займется формированием команды «олимпийских атлетов из России», и тогда на Игры-2018 поедут не сильнейшие россияне, а те, кто по каким-то причинам угоден МОК. Однако в итоге кандидатов выбирали в Москве. Правда, здесь цифры не сходятся.

В декабрьском шорт-листе было 350 спортсменов. Но и это вариант с большим запасом — примерно в два раза больше чем нужно, с учетом квалификационных квот, на которые претендовали россияне.

Но МОК откуда-то взял 500 претендентов. Неужели ОКР дополнил список после Нового года?

Впрочем, все может быть проще. «Нескольких недель интенсивной работы» могли лишить Валери Фурнерон и ее коллег возможности выражаться четко и ясно. Речь может идти не только о спортсменах, а о полном списке из 500 членов российской делегации (с учетом тренеров и медработников). И тогда все становится на свои места — 51 тренер + 10 физиотерапевтов + 7 спортсменов с допинговой историей + 27 «сочинцев» из числа жертв Освальда, не завершивших карьеру, дают в сумме 95 «отказников» — цифру очень близкую к искомой. Если же никакой ошибки нет, и речь именно о 111 спортсменах, тогда все очень плохо.

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НОВЫЙ СКАНДАЛ?

Участники Игр в Сочи, пожизненно лишенные аккредитации комиссией Освальда (как атлеты, так и тренеры), а также спортсмены с допинговой историей, которая идет вразрез с критериями МОК по допуску, были намерено включены в предварительную заявку России. Во-первых, потому что все они подали апелляции в Спортивный арбитражный суд. И есть надежда на то, что слушания, начинающиеся на следующей неделе, завершаться оправданием. А, во-вторых, отбывшим дисквалификацию спортсменам проще оспаривать конкретный отказ МОК, чем абстрактные «критерии отбора». Благодаря «интенсивной работе» комиссии Фурнерон российский иск приобрел конкретные очертания. Это хорошо, несмотря на то, что МОК заявляет о том, что может не пустить «жертв Освальда» и экс-допингеров в Пхенчхан даже в случае оправдания в CAS.

Появление 71 нового отстраненного от Игр (если в свежий «черный список» не входят тренеры и врачи) грозит очень серьезным скандалом.

Теоретически в это число могли войти спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, но пока не заслушанные комиссией Освальда. Хотя это очень странно, поскольку сам канадский профессор говорил, что вписывал в свой труд всех подряд, не пытаясь выяснить виновен человек, или нет. Перед Играми в Рио большая часть упомянутых таким образом россиян легко добилась реабилитации через CAS. Зачем Фурнерон в таком случае наступать на старые грабли? Также есть версия, что комиссия по допуску могла принять во внимание список из 300 россиян, которые якобы сдали положительные допинг-пробы с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года и были «спрятаны» экс-главой Московской лаборатории Григорием Родченковым. Этот список был составлен ВАДА на основании похищенной базы данных нашего Антидопингового центра. Однако ее достоверность под вопросом — ВАДА разослало имена подозреваемых по международным федерациям, но по ним еще предстоит большая работа.

ШЕСТЕРКА НЕИЗВЕСТНЫХ

Если же спортсменов-отказников всего 40, то их список по именам более-менее понятен. В него входят спортсмены с допинговой историей:

2. Денис Юсков (коньки).

4. Ирина Старых (биатлон).

5. Татьяна Бородулина (шорт-трек).

6. Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина).

7. Евгений Дементьев (лыжи).

А также «жертвы Освальда»:

8. Александр Легков (лыжи).

9. Евгений Белов (лыжи).

10. Максим Вылегжанин (лыжи).

11. Алексей Петухов (лыжи).

12. Евгения Шаповалова (лыжи).

13. Никита Крюков (лыжи).

14. Александр Бессмертных (лыжи).

15. Юлия Чекалева (лыжи).

16. Анастасия Доценко (лыжи).

17. Наталья Матвеева (лыжи).

18. Ольга Фаткулина (коньки).

19. Александр Румянцев (коньки).

20. Артем Кузнецов (коньки).

21. Александр Третьяков (скелетон).

22. Елена Никитина (скелетон).

23. Мария Орлова (скелетон).

24. Ольга Потылицына (скелетон).

25. Александр Касьянов (бобслей).

26. Ильвир Хузин (бобслей).

27. Алексей Пушкарев (бобслей).

28. Максим Белугин (бобслей).

29. Инна Дюбанок (хоккей).

30. Екатерина Лебедева (хоккей).

31. Анна Шибанова (хоккей).

32. Галина Скиба (хоккей).

33. Анна Щукина (хоккей).

34. Татьяна Иванова (сани).