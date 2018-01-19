МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ

Источник: РИА "Новости"

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будут выписаны приглашения на Игры. Спортсмены по решению МОК выступят в Южной Корее под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России), любая национальная символика и триколор запрещены.

Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде. МОК уже сократил его на 111 человек. В заявлении отмечается, что все спортсмены, к которым были применены санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул.

«Олимпийский комитет России теперь может предлагать спортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квоты, — говорится в сообщении. — Поэтому из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество человек. Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде».

Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц, в нее также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения на Игры-2018. Комиссия Хоевертц не может дополнить этот список, но сможет по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии.

Решение по тренерам и официальным лицам

Комиссия также рассмотрела список российских тренеров и официальных лиц. Было принято решение не приглашать на Игры-2018 только специалистов, связанных со спортсменами, которые были дисквалифицированы по решению комиссии МОК под руководством Освальда.

Таким образом, приглашения в Пхёнчхан не получат 51 тренер и 10 медицинских работников. Комиссия Хоевертц одобрила данное решение.

Также отмечается, что делегация МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом отправится в Москву в начале следующей недели для координации выполнения решений, которые были ранее вынесены исполнительным комитетом МОК. В том числе делегация будет заниматься практическими и оперативными вопросами, связанными с участием российских спортсменов в Олимпийских играх.

Санкции МОК в отношении ОКР и российских спортсменов

Фоторепортаж России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России). Любая национальная символика и триколор запрещены.