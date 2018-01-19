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19 января, источник: ТАСС

МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ

ТАСС, 19 января. Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Источник: РИА "Новости"

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будут выписаны приглашения на Игры. Спортсмены по решению МОК выступят в Южной Корее под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России), любая национальная символика и триколор запрещены.

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Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде. МОК уже сократил его на 111 человек. В заявлении отмечается, что все спортсмены, к которым были применены санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул.

«Олимпийский комитет России теперь может предлагать спортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квоты, — говорится в сообщении. — Поэтому из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество человек. Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде».

Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц, в нее также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения на Игры-2018. Комиссия Хоевертц не может дополнить этот список, но сможет по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии.

Решение по тренерам и официальным лицам

Комиссия также рассмотрела список российских тренеров и официальных лиц. Было принято решение не приглашать на Игры-2018 только специалистов, связанных со спортсменами, которые были дисквалифицированы по решению комиссии МОК под руководством Освальда.

Таким образом, приглашения в Пхёнчхан не получат 51 тренер и 10 медицинских работников. Комиссия Хоевертц одобрила данное решение.

Также отмечается, что делегация МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом отправится в Москву в начале следующей недели для координации выполнения решений, которые были ранее вынесены исполнительным комитетом МОК. В том числе делегация будет заниматься практическими и оперативными вопросами, связанными с участием российских спортсменов в Олимпийских играх.

Санкции МОК в отношении ОКР и российских спортсменов

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России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России). Любая национальная символика и триколор запрещены.

Комиссия Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. По итогам работы комиссии 43 российских спортсмена были отстранены пожизненно от участия в Олимпиадах, а их результаты, показанные на Играх-2014, были аннулированы. Под санкции МОК попали Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Алексей Воевода, Людмила Удобкина, Максим Белугин (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все — хоккей), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба — санный спорт), Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева (все — биатлон).

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