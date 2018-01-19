Скончалась старейшая олимпийская медалистка Карла Маранджони

До сих пор Маранджони являлась единственной медалисткой Игр-1928, оставшейся в живых. На Олимпиаде 1928 года итальянка в возрасте 12 лет победила в командных соревнованиях по гимнастике. Эта завоеванная медаль стала первой олимпийской наградой в истории Италии.