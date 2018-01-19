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19 января, источник: Газета.Ру

Скончалась старейшая олимпийская медалистка Карла Маранджони

Итальянская гимнастка, призер Олимпийских игр 1928 года Карла Маранджони скончалась в своем доме в Павии в возрасте 102 лет, сообщает Reuters.

До сих пор Маранджони являлась единственной медалисткой Игр-1928, оставшейся в живых. На Олимпиаде 1928 года итальянка в возрасте 12 лет победила в командных соревнованиях по гимнастике. Эта завоеванная медаль стала первой олимпийской наградой в истории Италии.

«Она останется незабываемым героем итальянского спорта и олимпийского движения», — заявили в Национальном олимпийском комитете Италии.

Всего на Олимпиаде-1928 итальянская сборная завоевала 19 наград, из которых семь — золотые, пять серебряных и семь бронзовых. В общем командном зачете итальянцы расположились на пятой строчке.

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