Спортсмены КНДР начнут проходить предолимпийское антидопинговое тестирование 1 февраля

Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхёнчхане в четырех видах спорта. КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам. Также сообщалось, что женские сборные КНДР и Южной Кореи по хоккею выступят в составе единой команды.

«Специальная предолимпийская группа дала рекомендации, согласно которым все спортсмены должны являться частью программы допинг-контроля, поэтому северокорейские спортсмены будут частью продуманной целевой программы допинг-контроля под руководством МОК с 1 февраля», — говорится в сообщении.

В среду состоялась третья за 10 дней встреча представителей КНДР и Южной Кореи, на которой были достигнуты очередные договоренности об участии северокорейской делегации в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.