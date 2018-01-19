Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Топор и коктейль Молотова: подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
Назарбаев сообщил об идее Трампа, касающейся Донбасса и Минска
Образ дня: Николь Кидман в полупрозрачном кружевном платье
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Спаллетти против «Ромы», Моуринью против пожирателя червей
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
Принц Уильям обрился налысо
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
14:41 (мск), источник: Sports.kz

Во сколько обойдется Казахстану зимняя Олимпиада-2018

С 9 по 25 февраля в Пхенчхане сборная Казахстана примет участие в Олимпийских играх. Корреспондент Sputnik Казахстан узнала, во сколько обойдутся отечественному бюджету зимние игры 2018 года.

Источник: Reuters

Как сообщили в комитете по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана, расходы на проживание, питание и иные нужды покрываются за счет принимающей стороны, то есть организационного комитета Олимпийских игр-2018. Из республиканского бюджета выделяют средства на транспортные расходы, экипирование и страхование спортсменов.

«Цена на перелет по маршруту Астана-Сеул-Астана, Алматы-Сеул-Алматы составляет в среднем 300 тысяч тенге в зависимости от даты приобретения данных билетов. На экипировку одного члена делегата из республиканского бюджета выделено 288 тысяч тенге», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее официальный представитель Национального олимпийского комитета Казахстана сообщал, что для участия в олимпиаде для сборной было пошито боле 100 комплектов формы. Путем несложной арифметики получается, что только на экипировку из бюджета страны было затрачено свыше 28 миллионов тенге.

На сегодняшний день у сборной Казахстана 33 лицензии по 4 видам спорта, всего планируется завоевать более 50 лицензий. Согласно, требованиям организационного комитета Олимпийских игр-2018 количество тренерского состава, обслуживающего персонала, врачей, массажистов и членов штаба не должно превышать 50 процентов от количества спортсменов завоевавших лицензий на Олимпийских играх-2018. Получается, что приблизительное количество делегатов равно 75 членам. Если стоимость одного олимпийского перелета в оба конца составляет порядка 300 тысяч тенге, то в общем получаем 22 миллиона 500 тысяч тенге. В общей сложности приблизительная сумма расходов из республиканского бюджета на зимних играх составила свыше 50 миллионов тенге (не считая расходов на страховку).

Как уточнили в профильном комитете, на сегодняшний день, состав делегаций находится на стадии формирования. При этом приоритетным, помимо спортсменов, является командирование тренерского состава, обслуживающего персонала, врачей и массажистов. Учитывая жесткие требования организационного комитета по количеству делегации, за счет средств фонда поддержки индустрии туризма и спорта на Олимпийские игры-2018 в Южную Корею командируется дополнительно 28 человек. Куда вошли главные, старшие тренера, смазщики, механики, врачи и массажисты.

Отметим, что глава министерства Арыстанбек Мухамедиулы также поедет на игры в Пхенчхан. Планируется, что он прибудет в Корею 7 февраля, в тот же день пройдет поднятие казахстанского флага в олимпийской деревне.

В случае победы спортсменов предусмотрена ощутимая государственная награда. Так за каждую золотую медаль государство выплатит по 250 тысяч долларов, за второе призовое место предусмотрена премия в размере 150 тысяч долларов, за каждую бронзовую медаль по 75 тысяч условных единиц.

В предстоящих Олимпийских играх планируется участие около 2 900 спортсменов, представляющих 95 национальных Олимпийских комитетов. Всего будет разыграно 102 комплекта медалей в 7 видах спорта и 15 дисциплинах. От Казахстана планируется участие 50 спортсменов по девяти видам спорта.

Майк Тайсон прокомментировал итог боя Головкин - Альварес
Спаллетти против «Ромы», Моуринью против пожирателя червей
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Степанова и Букин идут вторыми после короткого танца на ЧЕ
«Я допустил не одну ошибку»: Сироткин — о пути в «Формулу-1»
Шипулин прокомментировал ошибку в стрельбе в спринте на этапе КМ
Скончалась старейшая медалистка в истории Олимпийских игр
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
9 классных комбинаций с ботильонами для любой ситуации Очень красивые, стильные и в то же время коварные ботильоны на плоской подошве или каблуке не будут лишними никогда
Дети
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин Современные ученые могут назвать минимум 7 медицинских причин, по которым вы должны прямо сейчас начать выполнять эти «нормативы» по отношению к своему ребенку
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь