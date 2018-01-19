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12:16 (мск), источник: ТАСС

CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с высоким уровнем тестостерона

ТАСС, 19 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на шесть месяцев продлил приостановку действия правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о гиперандрогенизме, согласно которому к соревнованиям не допускаются спортсменки с повышенным содержанием мужских гормонов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок бегунью из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста — в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, и в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.

IAAF предоставила доказательства 29 сентября 2017 года, но CAS сообщил о недостаточности полученных материалов и приостановлении разбирательства на шесть месяцев, в течение которых приостановление правила о гиперандрогенизме остается в силе. В случае отмены IAAF данного правила разбирательство будет прекращено.

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