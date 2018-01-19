CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с высоким уровнем тестостерона

Осенью 2014 года IAAF дисквалифицировала на неопределенный срок бегунью из Индии Дути Чанд на основании гендерного теста — в ее анализах было обнаружено повышенное содержание мужского гормона тестостерона. Чанд оспорила это решение в CAS, и в июле 2015 года по итогам слушания ее дела суд принял промежуточное решение приостановить на два года действие правила гиперандрогенизма и допустить бегунью к стартам. Также CAS дал IAAF два года на то, чтобы предоставить научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме, либо разработать новые стандарты гендерных тестов.