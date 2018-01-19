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07:55 (мск), источник: ТАСС

WADA подержало решение ЕСПЧ оставить правило об информировании о местонахождении атлетов

ТАСС, 19 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) оставить в силе правило, обязывающее спортсменов предоставлять WADA информацию о своем местонахождении для прохождения внепланового допинг-контроля. Об этом говорится на официальном сайте агентства.

Источник: Reuters

В четверг ЕСПЧ постановил, что данное правило не нарушает статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. Заявителями в суде выступали различные спортивные ассоциации, а также отдельные атлеты.

«Внеплановый допинг-контроль проводится без уведомления спортсменов, являясь одним из самых мощных средств сдерживания и обнаружения допинга, — отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Точная информация о местонахождении спортсмена важна для успеха антидопинговых программ, кторые призваны поддерживать целостность спорта и защищать чистых спортсменов. Единственный способ проведения внепланового допинг-контроля — это знать, где находятся спортсмены».

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