WADA подержало решение ЕСПЧ оставить правило об информировании о местонахождении атлетов

В четверг ЕСПЧ постановил, что данное правило не нарушает статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. Заявителями в суде выступали различные спортивные ассоциации, а также отдельные атлеты.
«Внеплановый допинг-контроль проводится без уведомления спортсменов, являясь одним из самых мощных средств сдерживания и обнаружения допинга, — отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли. — Точная информация о местонахождении спортсмена важна для успеха антидопинговых программ, кторые призваны поддерживать целостность спорта и защищать чистых спортсменов. Единственный способ проведения внепланового допинг-контроля — это знать, где находятся спортсмены».