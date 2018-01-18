Более 14 тысяч допинг-проб было взято перед Олимпиадой-2018
ТАСС, 18 января. Национальные антидопинговые организации и международные спортивные федерации зимних видов спорта проверили более 14 тысяч
ТАСС, 18 января. Национальные антидопинговые организации и международные спортивные федерации зимних видов спорта проверили более 14 тысяч
В общей сложности национальные антидопинговые организации и международные федерации зимних видов спорта проверили порядка 14 тыс.
Россияне сдали наибольшее количество
Число взятых
МОК отстранил сборную России от выступления на Играх 2018 года