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18 января, источник: ТАСС

Более 14 тысяч допинг-проб было взято перед Олимпиадой-2018

ТАСС, 18 января. Национальные антидопинговые организации и международные спортивные федерации зимних видов спорта проверили более 14 тысяч допинг-проб более 6 тысяч спортсменов в период с апреля по декабрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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В общей сложности национальные антидопинговые организации и международные федерации зимних видов спорта проверили порядка 14 тыс. допинг-проб у более 6 тыс. спортсменов из 61 страны.

Россияне сдали наибольшее количество допинг-проб.

Число взятых допинг-проб увеличилось примерно на 70 в сравнении с 2016 годом в связи с Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которые пойдут 9—25 февраля.

МОК отстранил сборную России от выступления на Играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Олимпиаде, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

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