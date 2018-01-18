Более 14 тысяч допинг-проб было взято перед Олимпиадой-2018

В общей сложности национальные антидопинговые организации и международные федерации зимних видов спорта проверили порядка 14 тыс. допинг-проб у более 6 тыс. спортсменов из 61 страны.

Число взятых допинг-проб увеличилось примерно на 70 в сравнении с 2016 годом в связи с Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которые пойдут 9—25 февраля .