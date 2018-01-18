Хакеры посчитали деньги Степановых, а Родченков нацелился на англичан

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Хакеры из Fancy Bears трудолюбивы и настойчивы. Они продолжают публиковать добытые сведения даже тогда, когда шум от их появления в мировом информационном поле уже минимален. Терапевтические исключения, позволяющие легально употреблять допинг звездам западного спорта, антироссийский заговор во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА), интриги между ВАДА и Международным олимпийским комитетом… Все эти темы хакеры уже давно и подробно осветили.

Теперь подоспела важнейшая информация про зарплату информаторов ВАДА Виталия и Юлии Степановых. По информации хакеров, МОК выплачивает Юлии 2500 долларов в месяц на «организацию тренировочного процесса», плюс еще 5000 долларов в качестве зарплаты Виталию как консультанту. Учитывая, что супруги живут в США, указанные суммы не кажутся заоблачными. Тем не менее, чтобы вызвать народный гнев, этого более, чем достаточно.

Российская публика ужаснулась и еще больше поверила, что все проблемы нашего спорта — не от допинга, а от того, что в мире нас не любят. Западное общество, наоборот, поразилось варварским методам добычи информации и даже не стало вникать в опубликованные сведения. Теперь хакерам остается только поддерживать тему на плаву, все чаще выбрасывая оставшиеся крупицы информации.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ДИРЕКТОРА МОК

Несмотря на очевидную вторичность, в новой публикации от Fancy Bears на сайте RT есть любопытный момент. Связан он с историей южноафриканского триатлета Генри Шумана, который в Рио-2016 выиграл бронзовую медаль. Согласно добытой хакерами переписке, допинг-проба Шумана, взятая после его выступления на Играх, дала положительный результат на преднизолон. Этот препарат запрещен только для соревновательного использования — то есть в период подготовки его применять можно. Шуман якобы признался, что употреблял преднизолон незадолго до Игр, чтобы вылечиться от лихорадки. При этом следы препарата в пробах были обнаружены уже в Рио.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, спортсмен несет полную ответственность за то, чтобы на момент взятия пробы в его организме не содержалось ничего запрещенного. Если для этого надо прекратить принимать препарат даже за год до Игр — значит, надо прекратить, хотя он и разрешен между соревнованиями. Российские спортсмены на своей шкуре испытали этот принцип во время истории с мельдонием. Только если мельдоний на тот момент только что запретили и сроки выведения его из организма никто толком не изучал, преднизолон — давно известный запрещенный препарат. При желании Шуман легко мог выяснить, за какой период до Игр нужно прекратить его прием, чтобы гарантированно быть «чистым».

Вторым вариантом для южноафриканца было оформление терапевтического исключения (ТИ). Тогда он по медицинским показаниям мог бы принимать преднизолон легально даже во время Игр. Но Шуман не сделал ни того, ни другого, и просто сдал положительную пробу. После чего, согласно данным, полученным RT от хакеров, сотрудники МОК в частной переписке предположили, что в ЮАР просто не умеют пользоваться системой ADAMS и вносить туда данные. Глава медицинской комиссии МОК Ричард Баджетт озвучил идею выдать Шуману ТИ задним числом.

Итог истории неизвестен, но медаль Шуман не вернул, и никаких обвинений ему предъявлено не было. По большому счету, вырисовывается отличный повод для МОК начать внутреннее расследование против своих сотрудников и, в частности, Баджетта. Ведь оформление ТИ задним числом — нарушение всех правил, руководителю МОК такое даже не должно приходить в голову. Нет сомнений, впрочем, что никакого расследования не будет и Баджетт продолжит спокойно работать. Ведь любая информация, полученная хакерами, автоматически попадает в категорию «вне закона». Не факт, что в МОК даже станут читать этот материал, не говоря уж о том, чтобы реагировать и тем самым выводить эти сведения в легальное поле.

РОДЧЕНКОВ НАГНЕТАЕТ ИНТРИГУ

Параллельно с хакерами продолжает работать над увеличением собственной популярности и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Его друг, режиссер Брайан Фогель сообщил, что по мнению Родченкова, антидопинговая работа на Играх-2012 в Лондоне была ужасна, а сам Родченков имеет информацию о том, что несколько британских спортсменов употребляли допинг.

В принципе, беглый информатор уже мало кого может удивить. Сообщив все, что мог, о своей работе в России, Родченков перекинулся теперь на другие страны. Странно, что против британцев у него не нашлось никакого конкретного компромата, кроме собственных воспоминаний. Так как Родченков на Играх в Лондоне был официальным наблюдателем и приехал туда перенимать опыт, он вполне мог бы заснять или записать на диктофон все нарушения.

В принципе, роль Родченкова в деле о российском допинге должна закончиться уже в этом месяце. От показаний информатора на слушаниях в Спортивном арбитражном суде будет зависеть судьба почти полусотни наших спортсменов. Если Родченков действительно, как говорилось ранее, откажется предстать перед CAS даже виртуально и откажется от прямого сеанса видеосвязи, шансы россиян на оправдание вырастут в разы.