Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде-2018 в четырех видах спорта

Источник: AP 2018

По его словам, КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Ли Хи Бом рассказал, что соответствующая договоренность была достигнута на состоявшихся в среду в Пханмунджоме межкорейских переговорах на рабочем уровне.

Ранее сообщалось, что женские сборные КНДР и Южной Кореи по хоккею выступят в составе единой команды.

В то же время глава НОК отказался сообщить точное число северокорейских атлетов, которые будут участвовать в Играх. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принимать Международный олимпийский комитет. «По сути, приглашением стран на Олимпиаду занимается МОК», — отметил Ли Хи Бом.

В среду состоялась третья за 10 дней встреча представителей КНДР и Южной Кореи, на которой были достигнуты очередные договоренности об участии северокорейской делегации в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.