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09:04 (мск), источник: ТАСС

Спортсмены из КНДР выступят на Олимпиаде-2018 в четырех видах спорта

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Спортсмены из КНДР будут состязаться на Олимпийских играх в Пхёнчхане в четырех видах спорта. Об этом сообщил в четверг перед отбытием в Швейцарию глава Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Корея Ли Хи Бом.

Источник: AP 2018

По его словам, КНДР готова направить спортсменов для участия в соревнованиях по фигурному катанию (среди пар), горным лыжам, лыжным гонкам и женскому хоккею. Ли Хи Бом рассказал, что соответствующая договоренность была достигнута на состоявшихся в среду в Пханмунджоме межкорейских переговорах на рабочем уровне.

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Ранее сообщалось, что женские сборные КНДР и Южной Кореи по хоккею выступят в составе единой команды.

В то же время глава НОК отказался сообщить точное число северокорейских атлетов, которые будут участвовать в Играх. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принимать Международный олимпийский комитет. «По сути, приглашением стран на Олимпиаду занимается МОК», — отметил Ли Хи Бом.

В среду состоялась третья за 10 дней встреча представителей КНДР и Южной Кореи, на которой были достигнуты очередные договоренности об участии северокорейской делегации в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане от НОК КНДР.

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