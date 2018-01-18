Совфед РФ предлагает ввести санкции против главы WADA и спецпрокурора США

Источник: РИА "Новости"

«В предварительный список лиц, в отношении которых могут быть введены российские санкции, включены глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ​глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей. Об этом РБК рассказали два источника в аппарате верхней палаты российского парламента. Всего в первоначальный список войдут более десяти человек, уточнили собеседники РБК», — пишет газета.

По данным издания, временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить персональные санкции после зимней Олимпиады в Корее. После утверждения списка Совфед обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов, рассказал газете один из источников. Другой не исключил более широкие санкции.

«Все зависит от того, насколько они вовлечены в ситуацию с отстранением наших спортсменов», — отметил он.

Глава временной комиссии по защите госсуверенитета СФ Андрей Климов заявил газете, что подобный список сенаторы не разрабатывают. РБК также направил запрос в пресс-службу Совета Федерации, МИД и Минюст.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сенатора Андрея Климова сообщила, что Россия может ввести санкции в отношении некоторых функционеров WADA после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Как отмечалось в материале, ограничительные меры могут быть приняты в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.