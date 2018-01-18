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09:15 (мск), источник: Р-Спорт

Совфед РФ предлагает ввести санкции против главы WADA и спецпрокурора США

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Совет Федерации России подготовил предварительный список иностранных чиновников, причастных к отстранению России от Олимпиады-2018 и на которых могут быть распространены санкции: это, в том числе, глава WADA Крейг Риди и спецпрокурор США Роберт Мюллер, сообщает в четверг газета РБК со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«В предварительный список лиц, в отношении которых могут быть введены российские санкции, включены глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ​глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей. Об этом РБК рассказали два источника в аппарате верхней палаты российского парламента. Всего в первоначальный список войдут более десяти человек, уточнили собеседники РБК», — пишет газета.

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По данным издания, временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить персональные санкции после зимней Олимпиады в Корее. После утверждения списка Совфед обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов, рассказал газете один из источников. Другой не исключил более широкие санкции.

«Все зависит от того, насколько они вовлечены в ситуацию с отстранением наших спортсменов», — отметил он.

Глава временной комиссии по защите госсуверенитета СФ Андрей Климов заявил газете, что подобный список сенаторы не разрабатывают. РБК также направил запрос в пресс-службу Совета Федерации, МИД и Минюст.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сенатора Андрея Климова сообщила, что Россия может ввести санкции в отношении некоторых функционеров WADA после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Как отмечалось в материале, ограничительные меры могут быть приняты в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.

Москва ответит санкциями за отстранение российской сборной от ОИ-2018
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