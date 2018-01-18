Бронзовый призер Олимпиады-2016 не был дисквалифицирован за допинг

Источник: AFP 2018

В переписке, которую в распоряжение канала RT предоставила хакерская группировка Fancy Bears, отмечается, что южноафриканский триатлонист Генри Шуман не заполнил форму, предусматривающую указание применения запрещенных веществ в медицинских целях на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Для борьбы с лихорадкой за месяц до старта спортсмен принимал преднизолон, входящий в число запрещенных препаратов только в соревновательный период. Однако на Олимпиаде-2016 у Шумана не было сертификата терапевтического исключения, также не была заполнена необходимая форма.