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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бронзовый призер Олимпиады-2016 не был дисквалифицирован за допинг

Стали известны подробности переписки между сотрудником Международного олимпийского комитета Паскалем Уэбером, медицинским и научным директором МОК Ричардом Баджетом и главой отдела логистики МОК Шерин Тове-Фами.

Источник: AFP 2018

В переписке, которую в распоряжение канала RT предоставила хакерская группировка Fancy Bears, отмечается, что южноафриканский триатлонист Генри Шуман не заполнил форму, предусматривающую указание применения запрещенных веществ в медицинских целях на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Для борьбы с лихорадкой за месяц до старта спортсмен принимал преднизолон, входящий в число запрещенных препаратов только в соревновательный период. Однако на Олимпиаде-2016 у Шумана не было сертификата терапевтического исключения, также не была заполнена необходимая форма.

Шуман завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года в триатлоне, дело в его отношении так и не было открыто.

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